¿Cómo limpiar ollas y sartenes con óxido o quemados? Conoce estos trucos caseros

A medida del uso constante, el calor o la grasa, las ollas y sartenes presentan un deterioro evidente. Pero con ingredientes comunes en el hogar es posible eliminar el óxido y la suciedad.

Al mantener limpios sus utensilios de cocina no solo ayuda a mejorar su aspecto, sino que alarga su vida útil y evita que los alimentos se contaminen o se dañen.

Conoce las mejores técnicas para tener ollas y sartenes relucientes. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar las sartenes y ollas quemadas?

La mezcla de bicarbonato con agua es el mejor aliado para este tipo de problema, para esto debe:

Llenar el sartén con agua caliente. Añada dos cucharadas de bicarbonato y deje hervir por dos minutos. Retire del fuego y frote con una esponja suave. Así recuperara el brillo y sin dañar la superficie.

Es importante que lave los sartenes con una esponja suave. Foto:iStock

¿Cómo quitar lo negro debajo del sartén u olla?

Para eliminar este problema que ocasiona los años de calor y grasa acumulada:

Debe formar una pasta de bicarbonato y zumo de limón. Aplíquela sobre la base y deje actuar 30 minutos. Frote con una esponja resistente.

¿Cómo quitar el óxido?

Cuando el óxido aparece, la principal razón es por guardar el sartén u olla húmeda, para combatirlo:

Frote con sal gruesa y media papa, dejando que la sal actúe como exfoliante natural. Limpie con un paño. Aplique una fina capa de aceite vegetal para proteger el metal.

Así puede limpiar el sartén y olla según el material

Acero inoxidable

Para este tipo de material debe emplear bicarbonato y agua, o vinagre y agua y dejar actuar durante unos minutos, luego debe frotar con una esponja y esto le devolverá el brillo.

Descubre las diferentes técnicas para remover totalmente los residuos de grasa de tus sartenes y ollas. Foto: iStock

Olla o sartén de teflón

Debe usar agua tibia, jabón neutro y una esponja suave. En caso de quedar restos difíciles de retirar añada una cucharadita de bicarbonato.

Debe tener precaución y no usar estropajos metálicos ni meter al lavavajillas.

Sartén de cerámica

Este material aguanta bastante temperatura, pero se mancha con facilidad.

Para recuperar el calor mezcle agua oxigenada con bicarbonato, dejar actuar durante 15 minutos y limpiar con un paño húmedo.

Lavar el sartén u olla dependiendo de su material. Foto:Tiendas Ara - iStock - TikTok @ofertu_colombia

Olla y sartén de hierro

Para evitar la humedad, el hierro necesita de mantenimiento constante, aunque los pasos son sencillos:

Al terminar de cocinar, lávela con agua caliente y un poco de jabón. Séquela en el instante con ayuda de un trapo limpio. Cúbrala con unas pocas gotas de aceite para evitar que se oxide. En caso de que se oxide, repita el proceso y séquela a fuego bajo.

Siguiendo estos trucos sus ollas y sartenes recuperaran su brillo sin mayor esfuerzo ni con químicos tóxicos.

