¿Cómo atraer colibríes a tu jardín? Conoce qué tipos de flores usar

Los colibríes son una especie de ave que pertenece a la familia Trochilidae. Cautivan a todos con su belleza debido a su pequeño tamaño, colores brillantes y deslumbrantes, su pico largo y delgado.

También exhiben plumaje iridiscente o metálico en el cuello y largas colas bifurcadas.

En los últimos meses se han viralizado diversos videos en redes sociales de algunas personas que tienen bebederos para colibríes o personas que ya cuentan con un jardín especial para que estas hermosas aves encuentren un nuevo hábitat.

Conoce la manera correcta y adecuada de preparar este alimento para los colibríes. Foto: Canva

Sin embargo, según el sitio web “PROMESA”, menciona que los bebederos para colibríes son perjudiciales para esta especie, ya que los colibríes se alimentan del néctar de las flores, y en este caso para estos bebederos se utilizan néctares artificiales que tienen colorantes elaborados con petroquímicos que podrían ser cancerígenos y nocivos para la salud de estos animales.

Lee también ¿Cuál es la mejor forma de saludar a un perro?; descubre la clave para acercarse a un animal de forma segura

Es por eso que aquí te diremos cuáles son las flores apropiadas para colocar en tu jardín y reemplazar los bebederos artificiales que ponen en riesgo la salud de esta especie.

¿Cómo atraer colibríes a tu jardín?

Las fascinantes joyas voladoras y su importancia en la naturaleza. Fuente: Freepik.

El sitio web “Pennsylvania Horticultural Society”, menciona el tipo de flores adecuadas para colocar en los jardines si se desea atraer a los colibríes y brindarles un lugar seguro para alimentarse e incluso para habitar.

Si quieres atraer colibríes a principios de temporada en la llegada de primavera estas son las flores que debes de colocar:

Bignonia capreolata 'Dragon Lady' : es una enredadera semiperenne, que contiene flores tubulares de color rojo anaranjado y se da principios de mayo, lo que la convierte en una excelente fuente de alimento inicial para los colibríes que regresan.

: es una enredadera semiperenne, que contiene flores tubulares de color rojo anaranjado y se da principios de mayo, lo que la convierte en una excelente fuente de alimento inicial para los colibríes que regresan. Carolina Jessamine ( Gelsemium sempervirens 'Margarita') : otra enredadera trepadora que crece a pleno sol, está cubierta de muchas flores tubulares de color amarillo brillante desde abril hasta mayo.

: otra enredadera trepadora que crece a pleno sol, está cubierta de muchas flores tubulares de color amarillo brillante desde abril hasta mayo. RedBuckeye ( Aesculus pavia ) : este es un árbol que contiene una flor de racimos verticales de color rojo brillante, que prosperan tanto en el sol como en la sombra.

: este es un árbol que contiene una flor de racimos verticales de color rojo brillante, que prosperan tanto en el sol como en la sombra. Aquilegia canadensis ( Aquilegia canadensis ): esta planta contiene pétalos rojos reflejados y un centro amarillo.

Lee también ¿De qué trata "Adolescencia", la miniserie de Netflix y ganadora al Emmy?

Estas son algunas plantas que también atraen a los colibríes:

Bálsamo de abeja ( Monarda didyma 'Jacob Cline') : una planta de rápida propagación que se da a mediados de verano contiene flores rojas tubulares,crecen hasta 4-5 pies de alto, el bálsamo de abeja no solo es el favorito de los colibríes, sino que también es resistente a los ciervos.

: una planta de rápida propagación que se da a mediados de verano contiene flores rojas tubulares,crecen hasta 4-5 pies de alto, el bálsamo de abeja no solo es el favorito de los colibríes, sino que también es resistente a los ciervos. Flor Cardenal ( Lobelia cardinalis ) : esta planta florece en verano con espigas de flores rojas, prospera en suelos húmedos y saturados.

: esta planta florece en verano con espigas de flores rojas, prospera en suelos húmedos y saturados. Spigelia marilandica (Indian Pink ) : esta planta presenta flores tubulares de color rojo brillante con puntas amarillas curvadas, perfectas para pleno sol o sombra.

: esta planta presenta flores tubulares de color rojo brillante con puntas amarillas curvadas, perfectas para pleno sol o sombra. Algodoncillo mariposa ( Asclepias tuberosa ) : esta planta atrae tanto a los colibríes como a las mariposas monarca por sus llamativas flores de color naranja.

Si también quieres que los colibríes encuentren un hábitat en tu jardín, estos son algunos de los arbustos y enredaderas que debes tener:

Madreselva sureña (Diervilla sessilifolia) : es un arbusto que tiene flores amarillas tubulares.

: es un arbusto que tiene flores amarillas tubulares. Azaleas de llama (Rhododendron austrinum) : florece de mayo a junio con fragantes flores de color naranja y amarillo.

: florece de mayo a junio con fragantes flores de color naranja y amarillo. Azalea de hojas de ciruelo (Rhododendron prunifolium): florece a fines del verano con flores anaranjadas y rojas.

También te interesará:

Hasta nueve años de cárcel para quien capture o mate colibríes; Profepa advierte que son usados para amarres de amor

Día de Independencia 2025: los mejores memes para festejar este 16 de septiembre con los colores patrios

Día de Independencia: ¿por qué se celebra cada 16 de septiembre?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr