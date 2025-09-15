¿De qué trata "Adolescencia", la miniserie de Netflix y ganadora al Emmy?

El pasado domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la edición número 77 de los Premios Emmy en el Peacock Theater de la cuidad de Los Ángeles en Estados Unidos, donde la miniserie "Adolescencia" se coronó como una de las mejores producciones de este año.

La serie producida por la plataforma Netflix arrasó con 6 galardones, obteniendo el Emmy a "mejor miniserie", mientras que su elenco principal también fue reconocido con las estatuillas doradas.

El actor Stephen Graham fue premiado como "mejor actor de miniserie", el británico Owen Cooper de 15 años fue reconocido como "mejor actor de reparto" y la actriz Erin Doherty fue galardonada como "mejor actriz de reparto".

Lee también: La extasiada “Adolescencia” arrasa en los Emmy 2025

El equipo de Adolescence subió por su galardón. Foto: AFP, AP y EFE

¿De qué trata la miniserie "Adolescencia"?

La miniserie cuenta con 4 episodios con una duración de entre 50 minutos y 1 hora cada uno. El primer capítulo nos presenta la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años común y corriente, cuya vida da un giro de 180° al ser arrestado inesperadamente y llevado a la comisaría para un interrogatorio policial.

La serie sumerge al espectador en un ambiente de intriga y suspenso mientras la trama avanza y en el segundo episodio se muestra el desarrollo de una investigación que parece no tener pies ni cabeza, pues mientras los policías buscan el arma homicida y juntan las pruebas necesarias en el colegio, el público conoce más del contexto y el entorno que se desenvuelve alrededor del protagonista.

Para el tercer episodio ya han pasado varios meses y Jamie se reúne con Briony Ariston, una psicóloga especialista con la que logra conectar y sincerarse sobre sus sentimientos, sus miedos, complejos y su autoestima, dejando ver una vulnerabilidad y una perspectiva más humana de la vida de un joven.

Lee también: ¿De qué trata "Severance"? La serie más nominada al Emmy

El británico Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy. Foto: AFP, AP y EFE

Finalmente, para el cuarto y último episodio se muestra un escenario totalmente diferente: un proceso de juicio, el señalamiento de la sociedad, el poder corrupto de las redes sociales y la presión social, así como la lucha de una familia por perdonar, aceptar y superar.

También te interesará:

Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr