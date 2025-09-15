Cual adolescentes con la adrenalina hasta arriba, la producción de la miniserie Adolescencia (Adolescence) se robó la noche del Emmy, al arrasar con seis galardones, que se sumaron a los dos ganados la semana anterior.

Adolescence, de Netflix, ganó Mejor miniserie, mientras que sus actores principales fueron reconocidos: Stephen Graham como Actor en Miniserie, Owen Cooper como Actor de reparto y Erin Doherty como Actriz de reparto. Cooper, de 15 años, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy.

“No era nada hace tres años. Estoy aquí ahora. ¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible”, expresó emocionado.

El británico Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy. Foto: AFP, AP y EFE

En la 77 edición de los premios, celebrada en el Peacock Theater, The Studio, la sátira hollywoodense de Apple TV+, logró anoche cuatro premios, más los nueve logrados en las categorías creativas, consolidándose como la gran ganadora del año con 13, incluyendo Mejor serie de comedia y Actor, Dirección y Guion para Seth Rogen.

Con estas victorias, Rogen igualó el récord de más Emmys ganados por una sola persona en una noche, uniéndose a Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) y Dan Levy (2020).

The Penguin, que ya contaba con ocho victorias, se llevó el premio a Mejor actriz en una serie limitada, que recayó en Cristin Miloti.

Elenco y equipo de The Pitt subieron felices para recibir el premio a Mejor serie dramática (también ganaron Mejor actor: Noah Wyle). El equipo de Adolescence subió por su galardón. Fotos: AFP, AP y EFE

El drama The Pitt se alzó con el codiciado premio a Mejor serie dramática, mientras que Noah Wyle obtuvo el Emmy para Actor de drama, y Katherine LaNasa fue reconocida como Actriz de reparto, sumando en total cinco galardones.

Severance, la gran favorita con 27 nominaciones, se quedó ayer con tres estatuillas. Tramell Tillman se convirtió en el primer hombre negro en ganar en la categoría de Actor de reparto en drama.

Palestina libre

Desde la alfombra roja hasta los discursos de aceptación, actores y actrices aprovecharon cada oportunidad para alzar la voz sobre causas sociales y políticas.

Varios famosos portaron pins rojos en apoyo a Artists4Ceasefire, un colectivo que exige el fin de la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Javier Bardem, quien en junio pasado fue cortado en una entrevista para The View por externar su apoyo a Palestina, apareció con un keffiyeh al cuello y declaró a Variety durante su paso por la alfombra:

“Aquí estoy hoy, denunciando el genocidio en Gaza… Pedimos un bloqueo comercial y diplomático, así como sanciones contra Israel, para detener el genocidio.

Seth Rogen y Evan Goldberg, por The Studio. El equipo de Adolescence subió por su galardón. Foto: AFP, AP y EFE

Dentro del escenario, Hannah Einbinder, ganadora a Mejor actriz de reparto en comedia por Hacks, aprovechó su discurso para enviar un mensaje contundente: “Solamente quiero decir finalmente: Palestina libre y que se muera el ICE”, referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU.

En contraste, Jeff Hiller, reconocido como Actor de reparto en comedia por Somebody somewhere, eligió el amor como bandera:

“Nos recordaron que el amor no es debilidad… les dijiste a tantas personas que creyeran en sí mismas, y lo hacen”, dijo al agradecer a su familia y a su compañera de elenco Bridget Everett.

Javier Bardem mostró apoyo a su paso por la alfombra. Foto: AFP, AP y EFE

Crítica, humor y emotividad

La ceremonia combinó humor, crítica y política, reflejando el tono diverso y disruptivo de la tv actual.

Entre los momentos emotivos, Ted Danson y Mary Steenburgen fueron reconocidos con el Premio Humanitario Bob Hope por su activismo y filantropía.

La pareja, casada desde 1995, ha apoyado los derechos LGBTQ+ y fundado Angels at Risk para prevenir el abuso de drogas y alcohol entre jóvenes.

Jenna Ortega lució una blusa joya y falda recta, diseño de Givenchy. Sydney Sweeney, muy sensual, con un vestido de color rojo. Adam Scott de chaqueta azul, camisa blanca. Combinó con pantalón gris. Lisa, de vestido rosa de gasa, obra de la diseñadora Lessja Verlingieri. Pedro Pascal con look de Celine, completamente en blanco. El equipo de Adolescence subió por su galardón. Fotos: AFP, AP y EFE

Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión estadounidense, también subrayó la importancia de los medios públicos en tiempos de polarización:

“La neutralidad no basta. La narrativa aún tiene el poder de unirnos. La televisión y los artistas que la crean hacen más que reflejar la sociedad; forjan nuestra cultura”.

La noche contó con un emotivo homenaje musical a figuras recientemente fallecidas, interpretado por Vince Gill y Lainey Wilson, recordando a personalidades como Teri Garr, Maggie Smith, Quincy Jones y Ozzy Osbourne.