Colaborador de Noroña protagoniza segunda ola de memes sobre la pelea de Alito Moreno en el Senado; así lo trolean en X

Lo que comenzó como un debate legislativo terminó en un enfrentamiento físico entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

En medio de la pelea, Emiliano González, colaborador del senador petista, fue empujado y después apareció con collarín, lo que desató una ola de memes que inundó las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes al incidente en el Senado?

Los usuarios aprovecharon la viralización de las imágenes para crear memes, comparaciones con personajes animados y comentarios humorísticos. Las publicaciones generaron miles de interacciones, restándole seriedad al enfrentamiento político.

Los usuarios recurrieron a referencias de caricaturas clásicas, series animadas como Los Simpson, Bob esponja, el coyote de los looney tunes y personajes icónicos de los 80, como el Conde Pátula, para ridiculizar el episodio.

¿Quién es Emiliano González y por qué fue tendencia?

Emiliano González es parte del equipo de apoyo de Gerardo Fernández Noroña en el Senado. Su nombre se viralizó después de aparecer con collarín y vendaje tras el altercado con Alejandro Moreno, lo que generó burlas en redes y memes que lo convirtieron en tendencia.

