Colaborador de Noroña protagoniza segunda ola de memes sobre la pelea de Alito Moreno en el Senado; así lo trolean en X

Lo que comenzó como un debate legislativo terminó en un enfrentamiento físico entrey Gerardo Fernández Noroña.

En medio de la pelea, Emiliano González, colaborador del senador petista, fue empujado y después apareció con collarín, lo que desató una ola de memes que inundó las redes sociales.

Foto: Captura de pantalla en X
¿Cómo reaccionaron las redes al incidente en el Senado?

Los usuarios aprovecharon la viralización de las imágenes para crear memes, comparaciones con personajes animados y comentarios humorísticos. Las publicaciones generaron miles de interacciones, restándole seriedad al enfrentamiento político.

Foto: Captura de pantalla en X
Los usuarios recurrieron a referencias de caricaturas clásicas, series animadas como Los Simpson, Bob esponja, el coyote de los looney tunes y personajes icónicos de los 80, como el Conde Pátula, para ridiculizar el episodio.

Foto: Captura de pantalla en X
¿Quién es Emiliano González y por qué fue tendencia?

Emiliano González es parte del equipo de apoyo de Gerardo Fernández Noroña en el Senado. Su nombre se viralizó después de aparecer con collarín y vendaje tras el altercado con Alejandro Moreno, lo que generó burlas en redes y memes que lo convirtieron en tendencia.

Foto: Captura de pantalla en X
