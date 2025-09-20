Cinemex lanza vasos y tarjetas de Harry Potter: ¿cuándo y cómo adquirirlos?

Las sorpresas para los potterheads continúan, pues recientemente Cinemex anunció el regreso de la saga de Harry Potter a la pantalla grande y con grandes sorpresas incluidas.

A través de la plataforma de Instagram, la cadena de cines confirmó el reestreno de algunas de las películas de la saga de Harry Potter. Además, reveló el lanzamiento de vasos coleccionables del mundo mágico de Hogwarts.

También se anunció el lanzamiento de una tarjeta digital de edición especial para aquellos que quieran tener un recuerdo conmemorativo de las aventuras de Harry, Ron y Hermione.

Foto: Warner Pictures

¿Cómo obtener los vasos coleccionables de HP en Cinemex?

Para adquirir los vasos coleccionables de Harry Potter, deberás comprar el "Combo para compartir", el cual incluye 1 palomitas clásicas grandes y 2 vasos promocionales. Los vasos cuentan con cuatro diseños diferentes, con ilustraciones de las distintas casas de Hogwarts. El combo tendrá un costo de 320 pesos y no se venderán los vasos de manera individual.

¿Cómo conseguir la tarjeta exclusiva de Harry Potter en Cinemex?

Por otro lado, para obtener la tarjeta digital exclusiva de Harry Potter, podrás hacerlo desde la aplicación móvil de Cinemex al momento de realizar la compra de tus boletos para cualquier función de la saga. No obstante, tienes que estar afiliado a Cinemex Loop, el programa de lealtad de Cinemex que otorga a los clientes beneficios y promociones especiales.

El estreno de las películas de la saga será de manera paulatina:

Del 18 al 24 de septiembre: "Harry Potter y la piedra filosofal" y "Harry Potter y la cámara secreta".

Del 25 al 1 de octubre: " Harry Potter y la cámara secreta" y "Harry Potter y el prisionero de Azkaban".

" Del 2 al 8 de octubre: "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" y "Harry Potter y el cáliz de fuego".

Cinemex renueva la magia con los vasos coleccionables y tarjetas exclusivas de Harry Potter. Foto: Instagram. Cinemex.

