Cinemex lanza palomera y vasos coleccionables de Chainsaw Man: Arco de Reze

El estreno de la película de anime "Chainsaw Man: Arco de Reze" en las salas de cine ya está a la vuelta de la esquina, por lo que los fanáticos ya están a la expectativa sobre los posibles coleccionables que los cines sacarán para el lanzamiento.

Este sábado 13 de septiembre, Cinemex sorprendió a los amantes del anime con el lanzamiento de los vasos coleccionables y la palomera 3D de edición especial de la película, a través de una publicación en Instagram y X. "¡Atención fans de #ChainsawMan! Algo sangriento y épico está por llegar a Cinemex", escribieron.

¿Cómo son los diseños de los coleccionables?

La palomera está inspirada en el personaje de Pochita, el demonio de la motosierra, un ser antropomórfico que combina el cuerpo rechoncho de un perro y una sierra eléctrica. La palomera es grande y su diseño es fidedigno al personaje animado, con detalles en relieve y pintura reluciente.

Cinemex lanza palomera de Pochita por el estreno de la película Chainsaw Man: Arco de Reze en octubre. Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, los vasos cuentan con cuatro diseños diferentes, el primero es de Pochita con una flor en su hocico, el segundo es de Denji en su forma demoníaca, el tercero muestras a Denji y Reze transformados en el demonio motosierra y el demonio bomba, mientras que el último diseño lleva la imagen de Aki Hayakawa.

¿Cómo obtener la palomera y los vasos coleccionable?

A pesar de que Cinemex no ha dado información sobre la disponibilidad de estos colecciones, diversos usuarios en redes sociales especulan que solo podrán adquirirse en las sucursales de la Ciudad de México. No obstante, solo queda esperar a la información oficial que brinde la empresa a través de redes sociales.

Cinemex lanza vasos coleccionables de los personajes de Chainsaw Man. Foto: Captura de pantalla

Además, aunque el precio aún no ha sido revelado por la cadena, los vasos podrían tener un costo alrededor de los 250 o 320 pesos mexicanos, mientras que la palomera 3D puede llegar a los 529 pesos, por un combo especial, tal como se ha visto en ocasiones anteriores.

Finalmente, la cinta de "Chainsaw Man: Arco de Reze" estará disponible en Cinemex y en todos los cines del país el próximo sábado 23 de octubre. La película está inspirada en la historia del mangaka Tatsuki Fujimoto y estará a cargo de la animadora MAPPA.

