Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?

¿Qué se celebra este 20 de octubre? Conoce las efemérides y eventos más importantes

"Rey del After" reaparece rehabilitado tras viralizarse por entrevista con Luisito Comunica

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Carolina Ross, primera eliminada de la temporada

¿Cómo limpiar y darle brillo a tus muebles de madera? Sigue estos pasos

La es uno de los programas económicos impulsados por el Gobierno de México, está dirigido a los y las alumnas de educación media superior de todo el país, con el fin de combatir la deserción de sus estudios.

El apoyo económico está dirigido a todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar en curso de preparatoria o bachillerato público, tanto en modalidad escolarizada como en mixta.

Beca Benito Juárez, inica el registro para alumnos de educación media superior de todo el país / Imagen: https://www.gob.mx/
¿A qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?

De acuerdo con la información compartida por Julio León (Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar), hoy lunes 20 de octubre, las letras beneficiadas son: “A”, “B” y “C”.

El depósito se realiza por orden alfabético, garantizando que millones de personas reciban la ayuda económica de forma segura y ordenada.

¿Qué monto ofrece la beca?

El monto de esta beca es de mil 900 pesos bimestrales, el pago se realiza directamente en las Cuentas del Bienestar. El retiro se puede realizar sin comisión en sucursales o cajero del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.
