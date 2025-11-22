Black Friday 2025: ¿cuándo llegan los descuentos a Amazon?

El Black Friday continúa generando expectativa entre los compradores mexicanos que desean adelantar las compras navideñas y aprovechar los descuentos en todo tipo de artículos.

En ese sentido, el también llamado "Viernes Negro" ha destacado como una jornada estratégica para el comercio global, pues se ha convertido en todo un fenómeno económico que marca el inicio de las compras de fin de año.

El evento anual que nació en Estados Unidos, en México es muy esperado entre los usuarios de la plataforma Amazon, quienes año con año esperan grandes rebajas en miles de artículos de tecnología, hogar, videojuegos, deportes, juguetes, moda y belleza.

¿Cuándo llegan las ofertas del Black Friday a Amazon?





Durante el Black Friday la popular plataforma ofrece descuentos hasta del 40% y 50% en miles artículos, donde destacan celulares, tablets, juguetes, videojuegos y mucho más.

A pesar de que el Black Friday será el próximo 28 de noviembre, de acuerdo con la plataforma este 2025 el evento se llevará a cabo en Amazon desde el día 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, pues además del viernes negro, las ofertas se unirán al Ciber Monday.

De esta manera Amazon ofrecerá a sus clientes la oportunidad de ahorrar y comprar regalos con las atractivas ofertas por Black Friday y Ciber Monday durante un mayor lapso en comparación a otras plataformas de compra.

