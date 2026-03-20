"Arirang": álbum de BTS deja los mejores memes; banda surcoreana marca su regreso

Este jueves 19 de marzo se estrenó ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo surcoreano BTS, lo que causó que las plataformas streaming de música colapsaran y las redes sociales se inundaran de distintas reacciones por parte de sus fanáticos a nivel global.

De acuerdo con Hanteo Chart, el álbum vendió más de 4 millones de copias en su primera semana de preventa, reflejando el entusiasmo de la comunidad ARMY por el regreso de la agrupación de k-pop tras casi 4 años fuera de los escenarios debido al servicio militar obligatorio del grupo.

Con un total de 14 canciones inéditas y una duración de 41 minutos, el nombre de este álbum: ARIRANG, hace referencia a la canción folclórica más emblemática de Corea, considerada patrimonio cultural de identidad por la UNESCO, y que simboliza temas como la separación, reencuentro y resiliencia.

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Una mujer posa para una foto frente a un camión que promociona el concierto de regreso del grupo masculino de K-pop BTS en Seúl el 19 de marzo de 2026. Foto de Jung Yeon-je / AFP.

ARIRANG de BTS deja ola de memes en redes

Como era de esperarse, las reacciones de la comunidad ARMY no tardaron en hacerse presentes en plataformas digitales, siendo Swim, una de las canciones más comentadas en foros de internet. Esta canción contó con el lanzamiento de un video musical, con la aparición de la actriz Lili Reinhart.

Este álbum es una mezcla de nuevos sonidos y un estilo experimental único, con un toque de ritmos techno, hip-hop y pop, reflejando la madurez artística del grupo. El proyecto aborda diferentes temas, desde amor, anhelo y nostalgia, hasta el crecimiento y evolución de los integrantes como artistas.

ARIRANG marca una nueva etapa en la trayectoria de BTS como banda de k-pop, mostrando una faceta íntima e innovadora que busca demostrar la identidad del grupo dentro de la escena musical actual, limando asperezas sobre su concepto y estilo.

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Estreno de álbum ARIRANG del grupo surcoreano BTS deja la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Publicado bajo el sello discográfico Big Hit Music, ARIRANG contó con la participación de reconocidos productores musicales internacionales, como Diplo, El Guicho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker y Ryan Tedder.

Estreno de álbum ARIRANG del grupo surcoreano BTS deja la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

A tan solo 18 horas de su estreno, el video oficial del sencillo principal de ARIRANG, Swim, ya cuenta con más de 29 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, colocándolo en la posición número 1 en el ranking de tendencias de música.

Estreno de álbum ARIRANG del grupo surcoreano BTS deja la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Con motivo del lanzamiento de ARIRANG, en Corea del Sur se llevó a cabo un espectáculo con drones, con los rostros de los integrantes iluminando el cielo nocturno. Las imágenes se difundieron en redes, causando furor entre el ARMY.

Estreno de álbum ARIRANG del grupo surcoreano BTS deja la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

En plataformas digitales como X en México, los hashtags #BTS_ARIRANG, #BTSESTÁDEVUELTA y #BTSREGRESA se han convertido en tendencia, como ejemplo del cariño que sus fanáticos tienen por el grupo.

Estreno de álbum ARIRANG del grupo surcoreano BTS deja la mejor ola de memes en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Se lanzarán múltiples ediciones de ARIRANG, con opciones pensadas para coleccionistas y fanáticos empedernidos, incluyendo "ARIRANG Living Legend Ver.", "Rooted in Korea Ver." y "Rooted in Music Ver."; además de vinilos en distintas presentaciones, con ediciones

El regreso definitivo de la agrupación podrá verse a través de la plataforma de Netflix, en un evento global especial que se transmitirá este sábado 21 de marzo a las 5:00 horas (tiempo centro de México), desde Gwanghwamun, puerta principal del histórico Palacio Gyeongbokgung en Seúl.

Finalmente, para asegurar una experiencia memorable a todos sus suscriptores en el evento BTS: The Comeback EN VIVO, la plataforma también lanzará este sábado iconos de perfil con las caras de los siete integrantes del grupo: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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