¿Quién es Lili Reinhart?; la actriz que protagoniza “Swim”, el nuevo video musical de BTS

La industria del K-pop se encuentra de cabeza, luego del estreno de "Arirang", el quinto álbum de estudio del popular grupo surcoreano BTS.

El lanzamiento del nuevo disco, este 20 de marzo, también estuvo acompañado del estreno del video musical de "SWIM", el primer sencillo del álbum que ha sido llamado el "regreso" de la banda.

Ante estas noticias, el nombre de Lili Reinhart se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues la actriz participó en la grabación del material audiovisual de "SWIM".

Lee también BTS enloquece a Seúl: así luce el escenario en el que regresará la boyband surcoreana con nuevo disco

Lili Reinhart en "SWIM", el nuevo video musical de BTS. Foto: Captura de pantalla de YouTube

¿Quién es Lili Reinhart?

Lili Pauline Reinhart es una actriz, productora y modelo estadounidense. Nació el 13 de septiembre de 1996 en Cleveland, Ohio, y actualmente tiene 29 años de edad.

Es principalmente reconocida por su participación en la serie dramática para adolescentes Riverdale, en la que dio vida al personaje de Betty Cooper.

Esta exposición mediática le ayudó a ganar millones de seguidores en redes sociales y fans alrededor del mundo, quienes le han seguido la pista tras el final de la popular serie en 2023.

Lee también Despiden a Chuck Norris con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo al legendario actor

Lili Reinhart es una actriz, productora y modelo estadounidense. Foto: Instagram @lilireinhart

Su presencia en plataformas sociodigitales la ha convertido en una figura destacada de la actualidad. Además de su trayectoria en pantalla, Reinhart ha llamado la atención por sus relaciones personales, por hablar públicamente de su salud mental, así como su batalla contra la endometriosis.

Ha participado en una variedad de películas, como:

" Estafadoras de Wall Street " - 2019

" - 2019 " Efectos colaterales del amor " - 2020

" - 2020 " Mis dos vidas " - 2022

" - 2022 "Forbidden Fruits" - 2026

Actualmente se espera su aparición estelar en la adaptación cinematográfica de la popular novela de romance de Ali Hazelwood, "La hipótesis del amor", donde interpretará a la protagonista Olive Smith.

También te interesará:

Semana Santa 2026: fechas de vacaciones en UNAM e IPN para nivel medio y superior; conoce los días clave

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu