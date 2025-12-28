Adiós a WhatsApp en 2026: estos son los celulares que perderán compatibilidad

Más Información

El inicio de 2026 marcará un ajuste importante para millones de usuarios de . La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo actualizará sus criterios de compatibilidad y, como consecuencia, algunos modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con ésta.

Estos teléfonos dejarán de funcionar con WhatsApp en 2026 Foto: Especial
La medida responde a la necesidad de operar sobre sistemas operativos capaces de recibir actualizaciones, integrar nuevas funciones y mantener protocolos de seguridad actualizados.

Teléfonos que dejarán de funcionar con WhatsApp en 2026

De acuerdo con la compañía de mensajería de Meta, esta depuración de dispositivos forma parte de un proceso regular para identificar equipos con tecnología obsoleta. Cuando un teléfono ya no puede actualizar su sistema operativo, también queda imposibilitado para ejecutar correctamente las nuevas versiones de WhatsApp.

Teléfonos que dejarán de funcionar con WhatsApp en 2026. Foto: Especial
Antes de que el acceso sea suspendido, los usuarios recibirán alertas dentro de la aplicación. Estos avisos permitirán realizar copias de seguridad, actualizar el sistema si aún es posible o migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.

La pérdida de compatibilidad se aplicará de manera progresiva. En una primera etapa, los celulares afectados dejarán de recibir funciones nuevas y, posteriormente, el servicio de WhatsApp quedará inhabilitado. Entre los equipos que entran en este proceso se encuentran los siguientes:

Modelos con sistema Android

  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy Trend
  • Samsung Galaxy J2
  • LG Optimus L3
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L7
  • LG Optimus F5
  • LG Optimus L3 II Dual
  • LG Optimus L5 II
  • Motorola Moto G (1ª generación)
  • Motorola Moto E (1ª generación)
  • Sony Xperia Z3
  • Sony Xperia Z2
  • Huawei Ascend D2
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei Ascend Mate

Modelos de Apple

  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • iPhone 5

Ante este escenario, WhatsApp recomienda revisar con tiempo el estado del sistema operativo y tomar previsiones antes de que la actualización de WhatsApp en 2026 entre en vigor.

