El ganador de Supernova Génesis, Aarón Mercury, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de confirmar que sufrió un aparatoso accidente automovilístico mientras conducía de noche.

A través de redes sociales y un video publicado en su cuenta de YouTube, el creador de contenido mostró los severos daños que sufrió su camioneta BMW y reveló que una barrera evitó que la situación terminara en una tragedia.

Aunque el impacto fue considerable, el influencer aseguró que logró salir con lesiones menores y compartió detalles inéditos sobre los momentos posteriores al choque, los cuales incluso le resultan difíciles de recordar.

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¿Qué le pasó a Aarón Mercury y cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con su testimonio, explicó que el percance ocurrió cuando regresaba a casa durante la noche del lunes 8 de junio. Según relató, una combinación de factores provocó que perdiera el control del vehículo.

Entre las circunstancias que contribuyeron al accidente mencionó el desgaste de las llantas, las condiciones resbaladizas del pavimento debido a la lluvia y una velocidad mayor a la que acostumbraba manejar.

"Cuando intenté frenar, me deslicé y choqué. Fue un choque bastante fuerte, en el cual yo estaba en una altura como un 15 o 20 metros [...] fue contra una barda que por suerte aguantó, porque si no sería otra historia y noticia no contada por mí", dijo.

Aarón Mercury sufre aparatoso accidente automovilístico. Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury?

Tras la preocupación generada entre sus millones de seguidores, Aarón aclaró que su estado de salud es estable y que las lesiones que sufrió fueron menores en comparación con la magnitud del accidente, pues explicó que únicamente resultó con una lesión en la rodilla derecha.

“Físicamente me lastimé la rodilla, pero dentro de todo salió bien”, comentó.

Además, reveló que los momentos posteriores al choque fueron confusos, ya que no recuerda con precisión todo lo que ocurrió tras el impacto. Según explicó, la fuerza con la que se activó la bolsa de aire lo dejó desorientado durante varios instantes.

“De repente siento mucho dolor en la rodilla y dije: ‘Ay, no, no me la hagas’. Entonces me bajo y ahí me doy cuenta dónde había chocado y dónde había quedado el coche. Me di cuenta de que me había desmayado. El caso es que me bajo y siento mucho dolor en la rodilla derecha”, relató.

También detalló que lfue hasta que logró salir del vehículo cuando comenzó a dimensionar lo ocurrido y a sentir con mayor intensidad las molestias provocadas por el accidente.

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¿Por qué Aarón Mercury asegura que su camioneta le salvó la vida?

Sin embargo, más allá de los daños materiales, aseguró sentirse agradecido por haber salido con vida del percance. Incluso destacó que las medidas de seguridad de la camioneta fueron fundamentales para reducir las consecuencias del impacto; por lo que reconoció que, aunque le dolió perder el vehículo -ya que lo había adquirido recientemente- enfatizó que ningún bien material vale más que la vida y la salud.

“Lo material se puede recuperar, pero la salud no. Gracias a Dios todo terminó de esta manera porque pudo haber sido mucho peor”, expresó.

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