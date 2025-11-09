¿A qué hora ver el episodio 3 de It: Welcome to Derry hoy, 9 de noviembre?

Más Información

Este domingo 9 de noviembre, se estrena el tercer capítulo de , la serie basada en la exitosa novela de Stephen King sobre la despiadada criatura, Pennywise, que se alimenta del miedo y el cuerpo físico de sus víctimas.

Esta una nueva producción expande el universo de "Eso", luego de su reboot y funciona a manera de precuela. La serie original de la plataforma de streaming, HBO Max, está ambientada en 1960 y explora los orígenes del terrorífico payaso Pennywise.

La serie que debutó el pasado 26 de octubre con un primer desoncertante e impresionante capítulo, estará estrenando un nuevo episodio cada domingo, hasta el 14 de diciembre, cuando culmine la temporada.

El actor Bill Skarsgård regresa para dar vida nuevamente a este temible payaso. Foto: X @ITMovieOfficial
¿A qué hora se estrena el caítulo 3 de "It: Welcome to Derry?

La nueva producción, que pretende explicar los orígenes de los espantosos sucesos en el pueblo de Maine, ha logrado dejar a los fanáticos del terror al filo de sus asientos tras cada episodio y no se espera menos del tercero.

En México, el tercer capítulo, titulado "Now You See It" o "Ahora lo ves" en español, estará disponible a partir de las 7 de la noche de este domingo 9 de noviembre.

En otro países latinoamericanos se estrenará a estas horas:

  • Argentina: 10 PM
  • Chile: 10 PM
  • Colombia: 8 PM
  • Ecuador: 8 PM
  • Perú: 8 PM
  • Venezuela: 9 PM
  • Bolivia: 9 PM

Este tercer episodio pretende aumentar el terror psicológico en el pueblo de Derry, donde se ha demostrado que nadie está a salvo, a medida de que la localidad se convierte en un abismo de mundos que chocan, en el que los secretos militares y la magia ancestral abundan.

