Este martes 15 de septiembre se recuerda el 216° aniversario de la lucha por la Independencia de México y como es costumbre en cada año, el titular del Poder Ejecutivo encabezará un acto conmemorativo en la plancha del Zócalo.

Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su segundo grito de independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, desde que se convirtió en la primera mujer en tomar la presidencia y encabezar la ceremonia cívica anual.

Para evitar contratiempos es importante que conozcas los horarios de los eventos planeados para los festejos patrios de este 2026. Como cada año, el miércoles 16 de septiembre se realizará el Desfile Cívico Militar, en punto de las 10:00 horas.

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Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia en Palacio Nacional, junto a su esposo Jesús María Tarriba (16/09/25) Foto: Especial

¿A qué hora se realizará el Grito de Independencia?

De acuerdo con información oficial, la mandataria mexicana saldrá al balcón a las 23:00 horas (tiempo centro de México) para encabezar la ceremonia cívica y las tradicionales arengas que caracterizan las fiestas patrias del 15 de septiembre.

No obstante, durante la celebración masiva en la Plaza de la Constitución del Zócalo capitalino, también habrá algunas presentaciones musicales como parte del programa, por lo que las autoridades aconsejaron llegar desde las 19:00 horas.

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Estos shows darán inicio en punto de las 20:00 horas. Además, durante el cierre del evento, se realizará el conocido espectáculo de fuegos artificiales, donde el cielo nocturno del corazón de la ciudad se iluminará de verde, blanco y rojo.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Presidencia

¿Qué artistas se presentarán en el evento?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum dio a conocer el programa para las celebraciones de este 15 de septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de MÉXICO.

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Entre las presentaciones musicales destaca la participación del grupo Intocable, compuesto por el vocalista y acordeonista Ricky Muñoz, y el baterista Rene Martínez. Esta banda combina música norteña con sonidos tejanos, rock, pop y cumbia.

Asimismo, también se presentará José Alfredo Jiménez Medel, nieto del cantautor José Alfredo Jiménez y la agrupación Legado de Grandeza, reconocidos por la canción "Himno Migrante". Además, los tres ganadores del concurso nacional "México Canta", Tiffany Galvis, Lisandra Espinoza y Brian Soto se unirán a las presentaciones musicales.

Grupo Intocable realizará una gira por el país y en Estados Unidos. Foto: Instagram oficial.

Para aquellos que no puedan acudir al Zócalo de la CDMX, pueden sintonizar la transmisión en vivo por televisión abierta en los canales de Televisa, TV Azteca, Canal Once y Canal 22. También estará disponible en todas las plataformas oficiales del Gobierno de México, en YouTube, Facebook y en X.

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