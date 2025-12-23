¿24 o 25 de diciembre? Qué día es Navidad y por qué se celebra

La Navidad es una festividad que se caracteriza por la reunión de familiares y amigos. Durante este período, las personas se encuentran para compartir momentos de alegría, fortalecer vínculos y disfrutar de tradiciones navideñas comunes.

Este día se celebra Navidad. Foto: Especial

Las comidas en familia, los encuentros con amigos y el intercambio de obsequios son solo algunas de las costumbres que marcan esta época del año.

¿Cuándo se celebra la Navidad?

Una de las preguntas más comunes cuando se acerca esta fecha es ¿cuándo se celebra la Navidad? ¿Se festeja el 24 o el 25 de diciembre? La respuesta es el 25 de diciembre. Esta fecha fue elegida oficialmente en el siglo IV por el Papa Julio I, quien estableció este día para conmemorar el nacimiento de Jesús.

Lee también: 5 de los árboles de Navidad más impresionantes del mundo

El origen del 25 de diciembre

El 25 de diciembre no fue elegido al azar, ya que tiene raíces en las festividades paganas. Según un artículo de la UNAM, entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban las Saturnales, festividades dedicadas al dios Saturno, asociado con la agricultura y la abundancia. Estas celebraciones coincidían con el solsticio de invierno, el momento del año con el día más corto y la noche más larga.

Durante el Solsticio de invierno se celebraban las Saturnales, festividades dedicadas al dios Saturno. Foto: Canva

Durante las Saturnales, las actividades diarias se suspendían, se permitía descansar a campesinos y esclavos, y se fomentaba la convivencia mediante intercambios de regalos y banquetes. Esta festividad era especialmente popular dentro del Imperio Romano.

Lee también: Estos son los capítulos de Navidad de "El chavo del 8", “Friends” y de otras series para recordar

La adaptación al cristianismo

En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no celebraba nacimientos, ya que el énfasis estaba en la muerte y el martirio de los santos. Sin embargo, con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, surgió la necesidad de desplazar las festividades paganas.

Este es el origen de la Navidad. Foto: Mike Cox. Unsplash

Fue entre los años 320 y 353 cuando el Papa Julio I estableció oficialmente el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, integrando así una festividad cristiana en un periodo con gran simbolismo cultural y religioso.

La evolución de la Navidad

Con el paso del tiempo, la Navidad adquirió mayor relevancia dentro de la tradición cristiana. Las antiguas festividades paganas del invierno fueron sustituidas por la conmemoración del nacimiento de Jesús, aunque algunos historiadores señalan que el hijo de Dios pudo haber nacido entre marzo y abril.

También te interesará:

Marvel lanza primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday; ¿cuándo se estrena la película del UCM?

CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria en todo México

Navidad 2025: los mejores 20 regalos buenos, bonitos y baratos para dar en Nochebuena

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv