En julio, el Senado de la República aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que redefine las forma en la que los usuarios contratan o mantienen una nueva línea telefónica.

Y a partir del pasado 1 de septiembre, arrancó la prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil en México. Este proyecto está a cargo de la Agencia de Transformación Digital en colaboración con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altan.

Esta iniciativa forma parte de "los esfuerzos para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas", según un comunicado compartido por el Gobierno de México.

En Tech Bit te contamos cuáles son los nuevos requisitos que necesitarás para contratar o mantener una línea telefónica con tu proveedor.

¿Qué documento necesito para contratar una línea telefónica?

Los usuarios ahora deberán identificarse al contratar una línea telefónica. Esto se hará a través de algún documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), esto con el fin de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran en los centros de atención a clientes.

Los documentos que se pueden presentar son el INE o Pasaporte vigente y estos deben mostrarse en el Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica.

De acuerdo con el Gobierno de México, los datos proporcionados por los usuarios "quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendrá acceso a ellos".

También, los usuarios que ya tengan una línea telefónica, deberán registrar su CURP con el fin de mantenerla activa.

Telcel, por ejemplo, ya comenzó a pedir a los usuarios sobre esta información a sus clientes para que puedan presentar su documento oficial en el Centro de Atención a Clientes Telcel.

