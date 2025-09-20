Un nuevo malware, que afecta principalmente a los dispositivos Android, ha sido descubierto en República Checa. Su nombre es “RatOn” y su objetivo es vaciar las cuentas bancarias de los usuarios por medio de una aplicación maliciosa.

Como en Techbit nos preocupamos por tu seguridad, hoy te platicamos cómo opera este troyano y qué hacer para protegerte.

El virus RatOn puede hacer transferencias sin que te des cuenta. Foto: Pixabay

¿Cómo actúa el troyano RatOn?

Este nuevo troyano se propaga a través de aplicaciones falsas e infectadas de virus cibernéticos, mismas que los usuarios pueden descargar desde páginas de internet que imitan a portales verdaderos.

De acuerdo con la empresa europea de asistencia informática ThreatFabric, aparentemente RatOn fue impulsado por el grupo de amenazas online NFSkate.

Y es que, al instalar las apps engañosas que tienen a este malware, el proceso de descarga parece ser normal y no muestra nada atípico que alarme a los usuarios.

Sin embargo, durante el mismo procedimiento, el troyano se apodera de la información del dispositivo, por ejemplo, de los permisos, de los datos del propietario, sus contactos, claves y contraseñas, etcétera.

Por ejemplo, una de las apps falsas que este troyano usa es TikTok+18, que emula ser una versión de TikTok pero dedicada al contenido para adultos.

Tal como lo han advertido los expertos en ciberseguridad, RatOn puede implicar los siguientes daños:

Robo de datos bancarios: Cuando accede a las aplicaciones financieras, ejecuta transferencias de manera automática y sin que el usuario lo note.

Usurpa aplicaciones confiables: El troyano se hace pasar por apps seguras para que las víctimas no imaginen ningún riesgo e ingresen sus datos.

se hace pasar por apps seguras para que las víctimas no imaginen ningún riesgo e ingresen sus datos. Bloquea el dispositivo: RatOn también puede bloquear el celular y mostrar mensajes falsos que incitan a los usuarios a hacer transferencias y depósitos para recuperar el control del dispositivo.

No instales aplicaciones de sitios falsos, pues podrían estar infectadas con el malware RatOn. Foto: Unsplash

¿Cómo proteger tu dispositivo del troyano RatOn?

Recuerda que antes de descargar aplicaciones debes revisar si provienen de desarrolladores verificados, precisamente esta es la primera medida de protección contra RatOn.

Otros consejos que te recomendamos tomar son:

No instalar aplicaciones desde enlaces desconocidos.

Actualiza de manera constante tus aplicaciones para que tengan los últimos parches de seguridad.

Descarga en tu Android un antivirus.

Rechaza las apps que solicitan permisos innecesarios o sospechosos.

Entra a tus cuentas bancarias para revisar si todo está bien con los movimientos.

