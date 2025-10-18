Las lunas del mes de octubre son las más brillantes y grandes, lo que las hace apropiadas para tomar decenas de fotos y mantenerlas de recuerdo.

No tienes que ser un experto para capturar la esencia de este satélite, lo único que necesitas es contar con un celular y sacarle provecho a su cámara.

Por eso, en Techbit te damos algunos consejos para conseguir las mejores postales en iPhone sin que se vean borrosas.

Aprende a tomar fotos de calidad con estos trucos de iPhone. Foto: Freepik

5 consejos para tomar fotos de la Luna en iPhone

De acuerdo con Mac Center, tienda virtual de iPhone, las cámaras de estos dispositivos han sido fabricadas con alta resolución, estabilizador automático y una barra de herramientas para ajustar el brillo, contraste, saturación, etcétera.

Por lo que utilizar la cámara de manera manual permite controlar la entrada de la luz, lo que es clave para lograr excelentes fotografías de la Luna. Y es que, al ser brillante, las imágenes pueden salir sobreexpuestas.

Pero para reducir ese fenómeno visual, los expertos de Mac Center recomiendan aplicar los siguientes tips:

Modo nocturno: Es una herramienta que permite tomar fotos de calidad, aun cuando se obtienen en espacios de escasa luz. Puedes activarlo con el ícono de un círculo que se encuentra en la parte superior de la pantalla, junto al flash.

Balance de blancos: Se recomienda configurarlo con la opción “Luz cálida” desde la barra de ajustes de la cámara. Esta opción ayuda a capturar tonos naturales con la menor distorsión posible.

Exposición y enfoque: Dado que la Luna es brillante, se recomienda ajustar la exposición de manera manual, deslizando el dedo hacia arriba (para aumentar brillo) o hacia abajo (para disminuirlo).

Enfoque: En la pantalla, toca la Luna para realizar un enfoque sobre el objeto principal de la foto, lo que ayudará a que no salga borrosa.

Edita las fotos: Utiliza editores como Lightroom, Photoshop o el mismo de iPhone para retocar las fotos o corregir algún ajuste si es necesario.

Estos tips para tomar fotos aplican en los modelos recientes de iPhone. Foto: Freepik

Paso a paso para tomar fotos de la Luna en iPhone

Una vez que conoces los ajustes básicos de la cámara, sigue estos pasos para tomar increíbles fotografías de las lunas de octubre:

Abre la cámara de tu celular y enfoca la Luna en modo video.

Haz el zoom máximo, hasta alcanzar los 60 fps.

Activa la resolución 4k.

Comienza a grabar y haz un poco más de zoom, sin dejar de enfocar la Luna.

Ajusta la exposición deslizando tu dedo hacia abajo (para disminuirlo) o hacia arriba (para aumentarlo).

Finalmente, sin necesidad de cortar el video, presiona varias veces el botón blanco (obturador) en forma de circulo para tomar las fotografías.

Si lo crees necesario, dale una manita de gato a tus fotos con los editores antes mencionados.

Si está en tus posibilidades, procura obtener las fotografías con apoyo de un trípode (tripié) o coloca tu celular en una superficie que te de estabilidad. ¡No olvides compartirlas en tus redes sociales!

