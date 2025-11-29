La Inteligencia Artificial es una herramienta que ha facilitado la elaboración de diversas tareas, entre ellas, la creación de imágenes, videos y textos; además, permite conocer si algún material, como una foto, fue creado por una persona o por un asistente online.

Conocer este dato es muy importante porque permite saber si el contenido que hay a la vista es real o no. Y por fortuna, hay un método sencillo que permite confirmarlo. Si quieres saber cuál es, sigue leyendo.

Gemini puede ayudarte a saber si una foto fue tomada por una persona o fue creada por IA. Foto: Especial

¿Cómo saber si una foto es real?

Gracias a los avances tecnológicos, actualmente existen herramientas para saber si las imágenes que ves en Internet son verídicas. Una de ellas es SynthID que forma parte de Gemini, la IA de Google.

SynthID es un recurso tecnológico que se presenta en un formato de marca de agua digital. Este indicativo queda grabado en todo el material que es generado por la IA -principalmente, en las fotos-, por lo que permanece intacta aún cuando la imagen es reeditada.

Y aunque esta marca de agua no es perceptible para el ojo humano, sí es detectada por varias herramientas de IA y una de ellas es Gemini.

De acuerdo con Google, el objetivo de SynthID es confirmar a los usuarios de manera instantánea la autenticidad de una imagen para evitar posibles manipulaciones, mal uso del contenido y la desinformación, ello al validar la veracidad del medio o la fuente que divulgó la foto.

Además, SynthID forma parte de la C2PA (Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido), que se encarga de corroborar la autenticidad de las imágenes. Aquí también participan otras compañías como Adobe, OpenAI, Meta, Microsoft y más.

En un futuro, Google planea lanzar una versión más completa de esta herramienta, lo que permitirá analizar más material como videos, audios y documentos.

Gemini te proporciona detalles sobre la foto que deseas analizar. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo saber si una foto fue generada por IA?

Si en algún momento tienes la duda de si una foto fue creada por IA, realiza lo siguiente:

Entra a la app o al sitio web de Gemini.

Da clic en el signo de “+” para subir la imagen.

Por último, cuando tengas la foto cargada, escribe: “¿Esta foto está hecha con IA?” y espera el resultado.

Tip extra: Si deseas recibir más contexto sobre la foto, escribe “@synthid” antes o después de la pregunta.

Con esta herramienta es más fácil que descubras si una foto o imagen es real o si fue diseñada por una IA. Utilízala a tu favor para que no caigas en la desinformación.

