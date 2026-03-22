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Un juez dictó vinculación a proceso Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias “” o “H10”, supuestamente relacionado con “Los Beltrán Leyva” y señalado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud.

“El Güero Beltrán”, fue detenido el 6 de marzo durante un operativo en Mexicali y puesto a disposición de las autoridades, quienes iniciaron investigaciones.

El juzgador también vinculó a proceso a 12 personas por los mismos delitos, identificadas como:

  1. Abdel Robles
  2. Miguel Ángel Robles
  3. Sergio López Coronel
  4. José María Sosa
  5. Brígido Humberto Lizárraga
  6. Pedro López
  7. Sergio López Lizárraga
  8. Felicito Lizárraga
  9. Valentín Lizárraga
  10. Flora Gambino
  11. Guillermo Lizárraga
  12. Jesús Alfonso Romero
Vinculan a proceso a “El Güero Beltrán” por red de acopio y tráfico de armas (22/03/2026). Foto: Especial
Vinculan a proceso a “El Güero Beltrán” por red de acopio y tráfico de armas (22/03/2026). Foto: Especial

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Esta determinación se logró luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en continuación de audiencia inicial, aportó los datos de prueba y se fijaron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

De acuerdo a las investigaciones estos sujetos fueron capturados, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras ejecutar en San Luis Río Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California y Culiacán, Sinaloa.

En las diligencias los efectivos incautaron y una larga, cartuchos, un cargador, una báscula gramera, celulares, una bolsa con marihuana y otra con cocaína, equipos de comunicación y otros objetos.

Vinculan a proceso a “El Güero Beltrán” por red de acopio y tráfico de armas (22/03/2026). Foto: Especial
Vinculan a proceso a “El Güero Beltrán” por red de acopio y tráfico de armas (22/03/2026). Foto: Especial

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