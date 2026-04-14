La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó del hallazgo de un nuevo territorio de anidación de Águila Real en una Área Natural Protegida (ANP) ubicada en el estado de Coahuila.

Informaron que la localización derivó de reportes por parte de uno de sus integrantes del grupo comunitario "Alas del Desierto", quien identificó actividad de la especie en inmediaciones del ejido Piedritas.

El pasado 27 de marzo, la Conanp realizó la primera visita para verificar el avistamiento, sin embargo, mencionaron no lograr contacto visual directo con los ejemplares, por lo que llevaron a cabo una segunda inspección, logrando documentar a una hembra posada en el nido y posteriormente, a un mancho, confirmando la existencia de una pareja reproductiva establecida.

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La comisión celebró el descubrimiento, asegurando que "representa un gran logro en la preservación de la biodiversidad dentro del ANP".

Asimismo, aseguraron que: "El establecimiento de este nuevo territorio es un indicador positivo de la salud del ecosistema y un avance fundamental en la protección de esta especie emblemática, catalogada bajo la NOM-059".

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