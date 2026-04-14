La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que le otorgó a la aerolínea Magnicharters un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos financieros detectados durante una verificación.

De no presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y no acredite una solvencia financiera necesaria, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y el Certificado de Operador Aéreo.

Lo anterior implicaría “el cese permanente de sus operaciones comerciales”, indicó la SICT, en un comunicado.

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La SICT informó que, el pasado 11 de abril, Magnicharters dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenía programados para las siguientes semanas, por lo que la AFAC determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo.

Adicionalmente, ante la falta de capacidad financiera identificada se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

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Desde enero, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa a la aerolínea, de acuerdo con el Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil en la que se identificaron y notificaron hallazgos.

En esa verificación se aclaró que la aerolínea cumplía con todas las medidas de seguridad operacionales para seguir prestando el servicio, no obstante, se solicitó resolver observaciones en materia financiera.

La SICT no detalló cuánto tiempo le dio a Magnicharters para presentar un plan que garantice sus condiciones financieras.

Última hora: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través

de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informa sobre las acciones

implementadas tras el anuncio de suspensión de operaciones de la aerolínea

Magnicharters. pic.twitter.com/az33m8myfq — Jaime L. Núñez Piña 🍍 (@janupi) April 15, 2026

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gs