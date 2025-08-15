Más Información

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Incidente en Línea 2 del Metro se debió a equipo obsoleto, lluvias y falta de mantenimiento: Sindicato; arco eléctrico causó daños severos, dice

Incidente en Línea 2 del Metro se debió a equipo obsoleto, lluvias y falta de mantenimiento: Sindicato; arco eléctrico causó daños severos, dice

La (UNAM), a través de la Coordinación de Bachillerato Universitario, ha dado a conocer la convocatoria para la 14ª edición de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento, un evento académico que busca promover la excelencia, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia y las humanidades entre los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

La Olimpiada Universitaria es una de las competencias académicas más importantes a nivel bachillerato dentro de la . Desde su primera edición en 2011, ha sido una plataforma que impulsa el desarrollo intelectual, el trabajo colaborativo, la creatividad y el razonamiento riguroso en jóvenes de distintas áreas del conocimiento.

Lee también

Una competencia de alto nivel académico

Para esta edición 2025, se han abierto inscripciones en ocho áreas fundamentales:

  • Biología
  • Filosofía
  • Física
  • Geografía
  • Historia
  • Literatura
  • Matemáticas
  • Química

La competencia se divide en dos fases: la primera se llevará a cabo en el mes de octubre, y en ella participarán cientos de estudiantes en sus respectivos planteles. La segunda fase —etapa final— se celebrará en noviembre, con los finalistas seleccionados que representarán a sus escuelas en una competencia de mayor exigencia académica.

Lee también

Recursos académicos y apoyo institucional

Los participantes tienen a su disposición una amplia gama de recursos de estudio, incluyendo exámenes de ediciones anteriores, guías de referencia, bibliografía sugerida y materiales descargables desde el sitio web oficial: www.olimpiadas.unam.mx

Lee también

Formación integral y compromiso universitario

Las inscripciones, lineamientos y fechas específicas por área se darán a conocer a través de las autoridades escolares y el sitio oficial. Todos los estudiantes del están invitados a participar.

Para mayor información:

Página oficial: www.olimpiadas.unam.mx

Coordinación de Bachillerato Universitario, UNAM

Correo de contacto: olimpiadas@comunidad.unam.mx

Redes sociales oficiales de la UNAM y de los subsistemas de bachillerato

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses