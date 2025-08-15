Más Información
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de Bachillerato Universitario, ha dado a conocer la convocatoria para la 14ª edición de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento, un evento académico que busca promover la excelencia, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia y las humanidades entre los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).
La Olimpiada Universitaria es una de las competencias académicas más importantes a nivel bachillerato dentro de la UNAM. Desde su primera edición en 2011, ha sido una plataforma que impulsa el desarrollo intelectual, el trabajo colaborativo, la creatividad y el razonamiento riguroso en jóvenes de distintas áreas del conocimiento.
Una competencia de alto nivel académico
Para esta edición 2025, se han abierto inscripciones en ocho áreas fundamentales:
- Biología
- Filosofía
- Física
- Geografía
- Historia
- Literatura
- Matemáticas
- Química
La competencia se divide en dos fases: la primera se llevará a cabo en el mes de octubre, y en ella participarán cientos de estudiantes en sus respectivos planteles. La segunda fase —etapa final— se celebrará en noviembre, con los finalistas seleccionados que representarán a sus escuelas en una competencia de mayor exigencia académica.
Recursos académicos y apoyo institucional
Los participantes tienen a su disposición una amplia gama de recursos de estudio, incluyendo exámenes de ediciones anteriores, guías de referencia, bibliografía sugerida y materiales descargables desde el sitio web oficial: www.olimpiadas.unam.mx
Formación integral y compromiso universitario
Las inscripciones, lineamientos y fechas específicas por área se darán a conocer a través de las autoridades escolares y el sitio oficial. Todos los estudiantes del CCH y la ENP están invitados a participar.
Para mayor información:
Página oficial: www.olimpiadas.unam.mx
Coordinación de Bachillerato Universitario, UNAM
Correo de contacto: olimpiadas@comunidad.unam.mx
Redes sociales oficiales de la UNAM y de los subsistemas de bachillerato
