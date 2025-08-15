La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de Bachillerato Universitario, ha dado a conocer la convocatoria para la 14ª edición de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento, un evento académico que busca promover la excelencia, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia y las humanidades entre los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

La Olimpiada Universitaria es una de las competencias académicas más importantes a nivel bachillerato dentro de la UNAM. Desde su primera edición en 2011, ha sido una plataforma que impulsa el desarrollo intelectual, el trabajo colaborativo, la creatividad y el razonamiento riguroso en jóvenes de distintas áreas del conocimiento.

Lee también Xóchil Gómez asume como presidenta del Tribunal Universitario de la UNAM; es la primera mujer en ocupar el cargo

Una competencia de alto nivel académico

Para esta edición 2025, se han abierto inscripciones en ocho áreas fundamentales:

Biología

Filosofía

Física

Geografía

Historia

Literatura

Matemáticas

Química

La competencia se divide en dos fases: la primera se llevará a cabo en el mes de octubre, y en ella participarán cientos de estudiantes en sus respectivos planteles. La segunda fase —etapa final— se celebrará en noviembre, con los finalistas seleccionados que representarán a sus escuelas en una competencia de mayor exigencia académica.

Lee también UNAM advierte fraude a estudiantes con "costo de matriculación"; así puedes reportar si eres víctima

Recursos académicos y apoyo institucional

Los participantes tienen a su disposición una amplia gama de recursos de estudio, incluyendo exámenes de ediciones anteriores, guías de referencia, bibliografía sugerida y materiales descargables desde el sitio web oficial: www.olimpiadas.unam.mx

Lee también Caen dos narcomenudistas en CU; UNAM pide respeto a las instalaciones

Formación integral y compromiso universitario

Las inscripciones, lineamientos y fechas específicas por área se darán a conocer a través de las autoridades escolares y el sitio oficial. Todos los estudiantes del CCH y la ENP están invitados a participar.

Para mayor información:

Página oficial: www.olimpiadas.unam.mx

Coordinación de Bachillerato Universitario, UNAM

Correo de contacto: olimpiadas@comunidad.unam.mx

Redes sociales oficiales de la UNAM y de los subsistemas de bachillerato

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc