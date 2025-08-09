Por medio de un comunicado, la UNAM advirtió a la comunidad universitaria que la institución no envía correos pidiendo pagos por ningún tipo de trámite. Esto se debe a que se detectaron mensajes fraudulentos en los que se pide realizar un pago por "costo de matriculación".

La máxima casa de estudios informó que los mensajes que se enviaron a través de supuestos correos externos no institucionales fueron dados de baja.

Se le está pidiendo a la comunidad universitaria no abrir cualquier supuesto enlace sospechoso y reportarlo a UNAM-CERT: csi.incidentes@unam.mx.

Asimismo, la UNAM informa que reafirma su compromiso con la seguridad digital y lucha contra los fraudes electrónicos.

