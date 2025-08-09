Más Información

Cuando negociamos sabemos que el pueblo nos respalda: Sheinbaum; "México es libre, soberano e independiente"

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Xava Drago, vocalista de Coda, revela un pronóstico complicado tras su diagnóstico de cáncer

¡Mejor no salgas! Hay triple alerta en CDMX por lluvias muy fuertes y granizo; alcaldía Álvaro Obregón alcanza el color Púrpura

Las tormentas no agüitan a los desvelados; Bobby Pulido dice adiós en el Auditorio Nacional

Por medio de un comunicado, la advirtió a la comunidad universitaria que la institución no envía correos pidiendo pagos por ningún tipo de trámite. Esto se debe a que se detectaron en los que se pide realizar un pago por "costo de matriculación".

La máxima casa de estudios informó que los mensajes que se enviaron a través de supuestos correos externos no institucionales fueron dados de baja.

Se le está pidiendo a la comunidad universitaria no abrir cualquier supuesto enlace sospechoso y reportarlo a UNAM-CERT: .

Asimismo, la UNAM informa que reafirma su compromiso con la seguridad digital y lucha contra los fraudes electrónicos.

