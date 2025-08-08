La Embajada de la República Popular China en México anunció el lanzamiento del curso en línea “Implicaciones globales del socialismo con características chinas en la nueva era”, una iniciativa académica gratuita que busca fomentar el entendimiento sobre el modelo chino contemporáneo y su impacto en el escenario internacional.

El curso es organizado por la Universidad Renmin de China (RUC), en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).

La actividad académica comenzará el lunes 11 de agosto a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y se impartirá de forma virtual a través de la plataforma Zoom, con traducción simultánea en chino, inglés y español.

Lee también Llega a CDMX Chen Daojiang, nuevo embajador de China en México; trabajaré para tender más puentes de cooperación, dice

Con una duración total de 10 horas y constancia de participación, el curso está dirigido a estudiantes, investigadores, académicos y público interesado en los estudios sobre China, sin ningún costo de inscripción.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la Embajada de China en México y de las instituciones organizadoras.

Relación bilateral México-China

El lanzamiento del curso ocurre en un contexto de creciente atención a la relación bilateral entre México y China.

El pasado 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente los vínculos comerciales con el país asiático, luego de que autoridades estadounidenses sancionaran a instituciones financieras mexicanas por supuestas operaciones relacionadas con China.

Lee también México, principal destino de inversiones chinas en Latinoamérica: Cepal; 42 proyectos fueron desarrollados en el país

En su declaración, Sheinbaum subrayó que las relaciones con Beijing responden a “dinámicas comerciales legítimas y estratégicas”, y reiteró que México mantiene una política exterior soberana, orientada al fortalecimiento de la cooperación multilateral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf