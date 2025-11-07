Más Información

Después de que hace dos días una con muletas fue agredida por un elemento de seguridad del (CCH) Plantel Vallejo, las autoridades ceceacheras informaron que las actividades académico-administrativas se retomarán de forma presencial el próximo lunes 10 de noviembre, además de que se nombrará al nuevo jefe de vigilancia de dicha escuela.

A través de un comunicado, expresaron que han tenido acercamiento con la familia afectada, brindando los apoyos necesarios mediante la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad, Atención de Violencia de Género, así como de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Señalaron que se pusieron en marcha de las medidas urgentes de protección para esta víctima.

Destacaron que de acuerdo con la legislación universitaria se continúa con el procedimiento administrativo con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde este miércoles y luego de ese incidente, personal académico y la comunidad estudiantil tomó la decisión de suspender las clases presenciales tras de la agresión que sufrió la joven estudiante.

