Facundo Jiménez Pérez, exprofesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, rechazó haber participado en la vandalización de la Torre de Rectoría de la UNAM, el pasado 3 de septiembre.

“Efectivamente, fui despedido injustamente por parte del director general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, motivo por el cual me encuentro en proceso de interponer una demanda por despido injustificado”, dijo.

En relación a una nota publicada por EL UNIVERSAL, “Encapuchados vandalizan Torre de Rectoría de la UNAM; piden eliminar grupos porriles de la universidad”, dijo que la publicación “forma parte de un linchamiento mediático y una persecución política” hacia quienes han expresado críticas contra funcionarios del CCH.

Facundo Jiménez Pérez, exprofesor del Colegio de Ciencias y Humanidades (04/11/2025). Foto: Especial

