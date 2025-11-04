Más Información

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Facundo Jiménez Pérez, exprofesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, rechazó haber participado en la vandalización de la Torre de Rectoría de la , el pasado 3 de septiembre.

“Efectivamente, fui despedido injustamente por parte del director general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, motivo por el cual me encuentro en proceso de interponer una por despido injustificado”, dijo.

En relación a una nota publicada por , “”, dijo que la publicación “forma parte de un linchamiento mediático y una persecución política” hacia quienes han expresado críticas contra funcionarios del CCH.

Facundo Jiménez Pérez, exprofesor del Colegio de Ciencias y Humanidades (04/11/2025). Foto: Especial
