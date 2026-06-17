La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para estudiar la constitucionalidad de que las leyes sanitarias en México prohíban, de manera absoluta, la eutanasia y el suicidio asistido.

El caso deriva de una persona que solicitó la protección de la justicia contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, debido a que prohíbe el acceso a la eutanasia.

De acuerdo con la paciente promovente de este amparo, imponer como única forma jurídicamente válida de morir la denominada “muerte natural” atenta contra el derecho a la autonomía y el desarrollo de la libre personalidad. Ahora, el Máximo Tribunal tendrá que debatir y fijar un criterio sobre este asunto.

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Aunque normalmente no hay intervenciones al votar las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, el ministro Arístides Guerrero García mencionó casos como Países Bajos y Bélgica, que permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia, en donde este procedimiento fue despenalizado por la Corte Constitucional en 1997, entre otros.

“Este Tribunal Constitucional debe dar el debate en su momento. No quisiera anticipar ningún tema de fondo ni ninguna postura en torno al mismo. En nuestro país, la eutanasia se encuentra prohibida hoy por la Ley General de Salud”, dijo.

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Guerrero García aclaró que una solicitud en el ejercicio de la facultad de atracción no implica aún asumir una posición a favor o en contra de esta temática, sino que el Alto Tribunal solamente acepta discutir el tema de fondo.

“Se trata de una persona que promueve un juicio de amparo. Esta persona durante toda su vida se dedicó a asistir a personas y a familiares que estaban con enfermedades terminales. Esta misma persona es detectada con una enfermedad, con cáncer, y lo que viene reclamando son disposiciones en materia de Salud que se refieren al trato para pacientes con enfermedades terminales, así como los cuidados paliativos para estas personas”, explicó el ministro Irving Espinosa Betanzo.

Espinosa Betanzo, quien junto a Hugo Aguilar Ortiz solicitó atraer el amparo al pleno de la Suprema Corte, mencionó que es de una “trascendencia excepcional” que la Corte se pronuncie al respecto sobre la eutanasia y el suicidio asistido.

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En tanto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que este asunto es una oportunidad para que la Suprema Corte fije un criterio novedoso en torno a la eutanasia y otros procedimientos de muertes asistida.

“En el caso es una mujer con formación de tanatóloga que ha sido, además, diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y que actualmente está recibiendo tratamiento médico derivado de su situación de salud y tomando en cuenta lo que ella misma ha visto en su ejercicio profesional, así como la muerte de sus seres queridos en condiciones prolongadas de sufrimiento. Con base en esto ella decide combatir las normas previstas en la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México que prohíben la eutanasia porque considera que debe respetarse su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida”, indicó.

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A votación de mano alzada, ocho ministros se mostraron a favor de atraer este asunto. La única togada que no se declinó por atraer el caso fue María Estela Ríos González. Ante la decisión del pleno, el ministro presidente Aguilar Ortiz garantizó que este tema será de suma importancia para la sociedad.

“Ahora solamente estamos decidiendo si la Corte atrae o reasume competencia en este caso concreto y más adelante habremos de analizar a profundidad la temática y habremos de dar el debate”, mencionó.

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