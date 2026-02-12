A una semana de que se cumpla el vigésimo aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, el gobierno federal ratificó su compromiso de recuperar los cuerpos de los 63 trabajadores sepultados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que ya se han recuperado restos de 25 mineros, 23 de los cuales han sido identificados y entregados de manera digna a sus familias.

En un comunicado, la dependencia federal destacó que continúan los trabajos “hasta lograr la recuperación total”.

Detalló que las labores de rescate son coordinadas por la propia Secretaría del Trabajo en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con acompañamiento permanente de familiares.

Lee también Confirman nuevo hallazgo de resto biológico en Pasta de Conchos, Coahuila; se han recuperado los restos de 23 mineros

“Este proceso ha implicado excavaciones subterráneas, apertura de lumbreras y nuevas galerías, así como trabajos especializados de ingeniería y seguridad minera que demostraron que la afirmación de los gobiernos neoliberales, de que técnicamente era imposible el rescate, resultaron falsas”, subrayó.

“El rescate, que los gobiernos neoliberales consideraron imposible, inició en 2019 por instrucción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien retomó la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la continuidad de estas acciones hasta localizar a todos los trabajadores, garantizando además la participación directa de las familias en cada etapa del proceso”.

La STPS resaltó que la acción del Estado se enfoca en un proceso de reparación integral del daño para las familias de los mineros de Pasta de Conchos.

Indicó que como parte de la reparación material, se otorgaron compensaciones y posteriormente se anunciaron mejoras en pensiones por viudez, orfandad e incapacidad, para que alcancen al menos el salario mínimo, además de apoyos complementarios a las familias, becas educativas y atención médica.

Lee también Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

También se entregaron viviendas nuevas y regularizadas para viudas y deudos, así como apoyos para rehabilitación de casas ya existentes, con el objetivo de restituir condiciones de vida digna en Nueva Rosita y comunidades de la Región Carbonífera.

“De esta manera, a una semana del aniversario número 20 de esta tragedia, el rescate en Pasta de Conchos simboliza el cambio de política pública en materia laboral y de derechos humanos: el Estado asume su responsabilidad histórica, coloca la dignidad de las personas trabajadoras en el centro y transforma una deuda social en un proceso de memoria, reparación y justicia para las familias”, enfatizó la Secretaría del Trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc