Al insistir en que la Ceremonia del Grito de Independencia será austera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, decidirá si asiste o no al desfile militar del 16 de septiembre.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se invita al Poder Legislativo y Judicial.

“Sí los vamos a invitar”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

“¿Asistirá la presidenta de la Mesa Directiva?”, se le preguntó.

“A todos, pues sí, evidentemente se invita a todos, ya decidan ellos si quieren venir o no, se invita a todos”, respondió la Presidenta.

“Es un acto republicano, ¿no? Entonces en el caso del Grito, es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete. Y en el caso del 16 de septiembre, sí ya hay más espacio, se invita a más personas y ahí vamos a invitar a todos los Poderes, y si quieren asistir, asistirán y si no, pues no asistirán”, dijo.

Apuntó que el 13 de septiembre, Día de la Conmemoración de los Niños Héroes, también se invita a todos los Poderes.

