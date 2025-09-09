Más Información

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

Al insistir en que la será austera, la presidenta refirió que la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista, decidirá si asiste o no al desfile militar del 16 de septiembre.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se invita al Poder Legislativo y Judicial.

“Sí los vamos a invitar”, dijo la titular del Ejecutivo federal.



“¿Asistirá la presidenta de la Mesa Directiva?”, se le preguntó.

“A todos, pues sí, evidentemente se invita a todos, ya decidan ellos si quieren venir o no, se invita a todos”, respondió la Presidenta.

“Es un acto republicano, ¿no? Entonces en el caso del Grito, es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete. Y en el caso del 16 de septiembre, sí ya hay más espacio, se invita a más personas y ahí vamos a invitar a todos los Poderes, y si quieren asistir, asistirán y si no, pues no asistirán”, dijo.

Apuntó que el 13 de septiembre, Día de la Conmemoración de los Niños Héroes, también se invita a todos los Poderes.

