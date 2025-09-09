Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

Marina dice que buscó corrupción y no la halló

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Paquete Económico 2026 asigna mega presupuesto para Pemex; es un aumento en términos reales del 7%

Paquete Económico 2026 asigna mega presupuesto para Pemex; es un aumento en términos reales del 7%

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que al día de hoy el exgobernador de Baja California, , no cuenta con orden de aprensión por presuntos actos de huachicol fiscal.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de la presidenta , el secretario indicó que tampoco se cuenta al momento con una orden de aprehensión en contra del exsenador de Morena, Gerardo Novelo.

"¿Hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel? También se habla del exsenador de Morena, Gerardo Novelo, quien era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California", se le preguntó.

Lee también

"Al momento ninguna de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprensión. Ninguno de los dos", respondió brevemente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses