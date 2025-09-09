Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que al día de hoy el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no cuenta con orden de aprensión por presuntos actos de huachicol fiscal.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario indicó que tampoco se cuenta al momento con una orden de aprehensión en contra del exsenador de Morena, Gerardo Novelo.

"¿Hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel? También se habla del exsenador de Morena, Gerardo Novelo, quien era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California", se le preguntó.

"Al momento ninguna de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprensión. Ninguno de los dos", respondió brevemente.

