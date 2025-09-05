Más Información

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respondió a la presidenta , quien dijo que está “futureando” por presuntamente “destaparse” como candidata a la Presidencia de la República en 2030.

La mandataria federal dijo en conferencia de prensa, hoy, que López Rabadán “apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando. Llama la atención”.

“Estaba yo hablando en un discurso y claramente me refería a la presidencia de la Cámara de Diputados, y yo estoy totalmente de acuerdo, no son los tiempos”, dijo la diputada López Rabadán.

Añadió que su labor actual, como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, será ser institucional y trabajar, y que “lo otro pues sucederá, digamos, cuando tenga que suceder”, refiriéndose a una posible candidatura a la Presidencia de la República.

Ayer, la diputada López Rabadán participó en la inauguración del foro "Transparencia en acción: Ciclo de capacitación especializada", en San Lázaro, donde hizo un recuento de su labor parlamentaria.

“Soy una parlamentaria de carrera y hace 28 años entré a esta Cámara de Diputados por primera vez, como asesora, he recorrido casi toda la ruta que un legislador tiene que recorrer para llegar a la Presidencia de la República”, dijo.

