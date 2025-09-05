La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respondió a la presidenta Claudia Sheinbuam, quien dijo que está “futureando” por presuntamente “destaparse” como candidata a la Presidencia de la República en 2030.

La mandataria federal dijo en conferencia de prensa, hoy, que López Rabadán “apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando. Llama la atención”.

“Estaba yo hablando en un discurso y claramente me refería a la presidencia de la Cámara de Diputados, y yo estoy totalmente de acuerdo, no son los tiempos”, dijo la diputada López Rabadán.

Lee también Sheinbaum reacciona a presuntas aspiraciones presidenciales de Kenia López Rabadán; “ya anda futureando”, expresa

Añadió que su labor actual, como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, será ser institucional y trabajar, y que “lo otro pues sucederá, digamos, cuando tenga que suceder”, refiriéndose a una posible candidatura a la Presidencia de la República.

Ayer, la diputada López Rabadán participó en la inauguración del foro "Transparencia en acción: Ciclo de capacitación especializada", en San Lázaro, donde hizo un recuento de su labor parlamentaria.

“Soy una parlamentaria de carrera y hace 28 años entré a esta Cámara de Diputados por primera vez, como asesora, he recorrido casi toda la ruta que un legislador tiene que recorrer para llegar a la Presidencia de la República”, dijo.

