"México hace lo que le decimos", dice Trump; también Canadá, afirma

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

De autodefensas a "Cárteles Unidos"; el grupo criminal liderado por "El Abuelo" y "Los Viagras" por quienes EU ofrece jugosa recompensa

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador; capacitarán a más de 100 zootecnistas y agrónomos

La presidenta afirmó que la transformación del Poder Judicial será mayor una vez que sus integrantes abran las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y escuchen al pueblo.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal afirmó que es un hecho inédito que el próximo presidente, (Hugo Aguilar) de la Suprema Corte anuncie que abría las puertas del

“Imagínese que ahora un juez, una jueza vaya a ir a ver lo que dice la gente, se va a transformar más todavía el Poder Judicial, porque la transformación tiene que ver con el sentimiento del pueblo y con la comunicación del gobernante con el pueblo, (...) y ahora la Corte, pues qué bueno, la verdad, del presidente va a ser un acto internacional, único, del cual nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosos todos los mexicanos”.

“¿Cuándo íbamos a ver a un ministro de la Corte abrir las puertas? normalmente las vemos cerradas (...) escuchar a la gente de manera directa, porque ha planteado que van a hacer visitas itinerantes distintos lugares del país. Su trabajo no solamente es estar en la oficina, revisando los casos, también escuchar a la gente“, afirmó.

