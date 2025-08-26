La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la tenista mexicana Renata Zarazúa por su victoria ante la estadounidense Madison Keys en el US Open.

“Quiero felicitar a la tenista que ganó el US Open, un partido, Renata Zarazúa, venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open, felicidades”, destacó.

En ese sentido, Sheinbaum celebró que Sergio “Checo” Pérez haya sido anunciado como el nuevo conductor para el equipo de Cadillac en la Fórmula 1.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr