“Tendría que haber una denuncia en particular”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, quien dijo que en 50 años pagó sobornos a policías, militares y políticos.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la corrupción en todos los niveles, ante las declaraciones de “El Mayo”.

“Tendría que haber una denuncia, ¿no? Porque puede decir este tema, pero a quién le daba dinero, de acuerdo con lo que planteó. Tendría que haber una denuncia en particular”, expresó.

Lee también Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

“Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer, lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos.

“Entonces eso es lo que sabemos, igual que ustedes, la decisión que toma este personaje, "El Mayo", con sus abogados, y que comunica con sus abogados y después las declaraciones de Estados Unidos, eso es lo que nosotros tenemos conocimiento”, refirió.

La Presidenta recordó cómo fue la detención de Zambada y cuál fue la declaración del gobierno del entonces mandatario Joe Biden: “Vale la pena analizarlo”.

Destacó que su gobierno tiene dos grandes temas como estrategia en seguridad: atención a las causas y cero impunidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr