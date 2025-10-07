La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó cambios en su gabinete, días después de haber cumplido un año de haber llegado a la Presidencia de México.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo les reconoció su trabajo: “Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”.

Indicó que a finales de año revisará los 100 puntos que propuso para su administración y cuáles faltan por cumplir: “Van avanzados la gran mayoría”. Destacó también que hay mucha coordinación con los gobernadores y gobernadoras, pese a diferencias con quienes pertenecen a otros partidos.

Tras haber presentado el domingo su cierre de rendición de cuentas en el Zócalo, compartió que en sus ratos libres camina y convive con su familia.

En el Salón Tesorera, la titular del Ejecutivo federal señaló que el youtuber conocido como “Lord Molécula” subió a sus redes sociales una foto creada con inteligencia artificial, con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por ahí subiste una foto que no era”, le dijo la Mandataria federal al youtuber, quien fue a la quinta La Chingada, en Tabasco, para que López Obrador le firmara su tesis, pero fue ignorado.

