La presidenta de México, , aseguró que se siente segura con el equipo de ayudantía que la acompaña en sus giras y actividades públicas, luego de las críticas por el acoso que sufrió recientemente en calles de la capital del país y tras el asesinato del alcalde de Uruapan, .

“No me va a pasar nada. Tomamos la decisión de estar cerca de la gente y si hay situaciones de riesgo, (existe) una alerta que tiene el CNI que dice si la Presidenta puede estar en riesgo en tal lugar. Bueno, entonces nos protegemos más en un lugar”, explicó durante su conferencia.

La Mandataria detalló cómo opera su esquema de seguridad, el cual —dijo— está a cargo de su equipo de ayudantía y no del . Señaló que hasta ahora no ha recurrido a dispositivos de protección más amplios, pues busca mantener el contacto directo con la ciudadanía.

“El equipo que va conmigo no es del gabinete de Seguridad, es un equipo de ayudantía. Cuando salgo de la ciudad voy en un vehículo, del equipo de Presidencia, y a veces va un vehículo de la a distancia para cuidarnos; ese es el protocolo”, precisó.

Las declaraciones surgen tras un incidente en el que un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, se acercó de manera agresiva a la Presidenta mientras caminaba por la vía pública, y el asesinato del presidente municipal de Uruapan, .

