En el marco de la discusión de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se debatirá la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

En su conferencia mañanera de este martes 19 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó “qué tanto sentido” tienen los OPLES cuando ya se cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Todo está a discusión, se abre la discusión”, dijo la Presidenta sobre la posible incorporación de estos organismos locales a la estructura federal.

Lee también Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

“No tiene sentido que tengan las mismas funciones una institución y otra, porque hoy toda la fiscalización se lleva a nivel federal. Entonces qué tanto sentido tienen las instituciones locales cuando ya hay una institución federal”, declaró.

Comentó que se alista una reunión de la Comisión Presidencial para la reforma electoral con los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos: “Se inicia un proceso de discusión y está abierto todo, todo a discusión y a debate, y a partir de ahí se va a formar la propuesta”.

Insistió en que debe haber menos uso de recursos públicos, mayor transparencia y que la representación de las listas de plurinominales cambie, porque “se volvió en representación al interior de los partidos”.

Lee también EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Lo que buscamos es la representación del pueblo y la democracia, aseguró.

“Y se abre la discusión ya en particular sobre las OPLES, ya que haya opinión y a partir de ahí se construye la propuesta”, mencionó la Presidenta.

Sobre el desempeño de estos organismos, la Presidenta no quiso entrar a debate: “Ya lo dejamos para después, ha habido muy buenas experiencias y ha habido muy malas experiencias”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp