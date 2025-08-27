La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que del 1 de octubre a la fecha, le han quitado al narcotráfico 2.5 billones de dólares con la incautación de droga, desmantelamiento de laboratorios, y armas recuperadas.

Durante la mañanera de este 27 de agosto en Palacio Nacional, detalló que se ha hecho un cálculo de la droga incautada, el desmantelamiento de laboratorios, armas recuperadas, y dinero recuperado, por lo que en pesos su cálculo es de 50 mil 303 millones de pesos que han asegurado del narcotráfico.

"Esto en dólares serían como 2.5 mil millones de dólares, si el dólar está a 20. Y Estados Unidos recuerden que a los miles de millones le dicen billones...O sea que estaríamos hablando de 2.5 billones de dólares contados, como lo cuentan ellos", mencionó.

Detalló que, en las acciones de seguridad, han incautado 15 mil 496 armas de fuego, mil 256 laboratorios han sido desmantelados, así como 39.7 toneladas de drogas, pero también han incautado vehículos, a la delincuencia organizada.

En ese sentido, la Presidenta destacó que del 2018 a la fecha cambió el modelo de seguridad para la disminución de delitos causados por el narcotráfico, y del mismo modo criticó la estrategia de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con Calderón, en primer lugar, declarar la guerra contra el narco, declarar la guerra en tu propio país, pues tuvo consecuencias muy graves en términos del incremento de los delitos [...] Con Peña sigue creciendo en los inicios. Cuando llega el presidente López Obrador, son tres años de prácticamente evitar que siguiera creciendo. Si no hubiera llegado el presidente López Obrador, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido con la misma estrategia? Pues hubiera seguido creciendo", aseguró.

EL UNIVERSAL publicó este miércoles que, los cárteles mexicanos han obtenido ganancias por 950 mil millones de dólares en dos décadas, indican estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una fuente de dicha dependencia dijo ala diario que, considerando la inflación y la transformación del mercado de drogas, conservadoramente, en la actualidad obtienen entre 37 mil millones y 58 mil millones de dólares anuales, solo por el dinero en efectivo que retoma al país; si se le suman las ganancias por huachicol y tráfico de migrantes, llegan a 80 mil millones de dólares.

