Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Llegan a Palacio Nacional directivos de aerolíneas; hablarán con Sheinbaum decisión de EU de cancelar rutas aéreas

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

Identifican a mexicano entre los 2 muertos por inundaciones durante lluvias torrenciales en Nueva York

Buen Fin 2025: Ganadores del sorteo fiscal no pagarán impuestos

Buen Fin 2025: Ganadores del sorteo fiscal no pagarán impuestos

“En nuestra historia, ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

“En nuestra historia, ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte

Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte

La presidenta afirmó que sería “irresponsable“ eliminar el decreto que emitió en su gobierno el expresidente de trasladar la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues indicó que habría una saturación.

La Mandataria federal rechazó que con este decreto presidencial haya afectado la competencia a estadounidenses.

La jefa del Ejecutivo federal confió en que se resolverán las diferencias que hay sobre la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) de cancelar mexicanas hacia ese país, incluidas las que operan desde el AIFA.

Lee también

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañanera en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el viernes 31 de octubre de 2025 (31/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañanera en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el viernes 31 de octubre de 2025 (31/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"Nosotros creemos que se va resolver y vamos a poner todo para que se resuelva sin poner en riesgo a los usuarios del Aeropuerto Internacional, porque hay quien nos dice: 'pues eliminen el decreto de carga del 23 que hizo el presidente López Obrador' y no sé qué otra cosa piden, pero sería muy irresponsable hacerlo, ¿por qué? Porque habría una saturación.

"Pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidense. No lo creemos", expresó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal manifestó que espera que esta decisión del gobierno de no tenga un fondo político o de apoyar a alguna empresa aérea estadounidense.

"Esperamos que no tengan fondo político ni de apoyo de alguna empresa estadounidense. Y confiamos que vamos a llegar a un acuerdo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]