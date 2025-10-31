Sería irresponsable eliminar decreto de AMLO de trasladar carga al AIFA: Sheinbaum; "habría una saturación", advierte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sería “irresponsable“ eliminar el decreto que emitió en su gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues indicó que habría una saturación.

La Mandataria federal rechazó que con este decreto presidencial haya afectado la competencia a aerolíneas estadounidenses.

La jefa del Ejecutivo federal confió en que se resolverán las diferencias que hay sobre la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) de cancelar 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, incluidas las que operan desde el AIFA.

"Nosotros creemos que se va resolver y vamos a poner todo para que se resuelva sin poner en riesgo a los usuarios del Aeropuerto Internacional, porque hay quien nos dice: 'pues eliminen el decreto de carga del 23 que hizo el presidente López Obrador' y no sé qué otra cosa piden, pero sería muy irresponsable hacerlo, ¿por qué? Porque habría una saturación.

"Pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidense. No lo creemos", expresó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal manifestó que espera que esta decisión del gobierno de Estados Unidos no tenga un fondo político o de apoyar a alguna empresa aérea estadounidense.

"Esperamos que no tengan fondo político ni de apoyo de alguna empresa estadounidense. Y confiamos que vamos a llegar a un acuerdo".

