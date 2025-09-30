Previo a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para discutir y ratificar su designación como embajador de México en Brasil, Carlos García de Alba recibió reclamos de la senadora de Morena Cynthia López Castro, quien lo confrontó por “el mal papel que hizo en Italia” y lo acusó de misógino y soberbio.

““No queremos embajadores misóginos. (…) Necesitamos embajadores que hagan su trabajo con humildad y vocación de servicio, no queremos gente soberbia”, le dijo la legisladora minutos antes del inicio de la sesión.

En breve plática, la expriista le pidió al diplomático conducirse y representar a México con humildad, pues en su anterior encargo como embajador en Italia “dejaste mucho qué desear”.

“Ojalá ahora que te vas a Brasil tengas más humildad, porque como embajador en Italia dejaste mucho que desear. Nunca recibiste a los legisladores ni te interesaste por los temas que trabajábamos”, le recordó.

“No es un premio que te vayas de embajador a Brasil, es una responsabilidad que se debe hacer con humildad. Representas al gobierno de la presidenta (Claudia Sheinbaum) y lo debes hacer para apoyar a tu país”, le recalcó.

Cynthia López le reclamó también la poca interlocución que tuvo con legisladores. “En mi caso, voy como presidenta de Mujeres Parlamentarias y nunca quisiste colaborar ni escuchar la labor que habíamos hecho”.

