Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Previo a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del para discutir y ratificar su designación como embajador de México en Brasil, Carlos García de Alba recibió reclamos de la senadora de Morena Cynthia López Castro, quien lo confrontó por “el mal papel que hizo en Italia” y lo acusó de misógino y soberbio.

““No queremos embajadores misóginos. (…) Necesitamos embajadores que hagan su trabajo con humildad y vocación de servicio, no queremos gente soberbia”, le dijo la legisladora minutos antes del inicio de la sesión.

En breve plática, la expriista le pidió al diplomático conducirse y representar a México con humildad, pues en su anterior encargo como embajador en “dejaste mucho qué desear”.

Lee también

“Ojalá ahora que te vas a Brasil tengas más humildad, porque como embajador en Italia dejaste mucho que desear. Nunca recibiste a los legisladores ni te interesaste por los temas que trabajábamos”, le recordó.

“No es un premio que te vayas de embajador a Brasil, es una responsabilidad que se debe hacer con humildad. Representas al gobierno de la presidenta (Claudia Sheinbaum) y lo debes hacer para apoyar a tu país”, le recalcó.

Cynthia López le reclamó también la poca interlocución que tuvo con legisladores. “En mi caso, voy como presidenta de Mujeres Parlamentarias y nunca quisiste colaborar ni escuchar la labor que habíamos hecho”.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses