La titular de la Secretaría de las Mujeres Citlalli Hernández informó que desde la dependencia se le está dando seguimiento al caso de Giovanna Richer, una mujer, que desde los 10 años de edad y hasta los 18, fue víctima de trata por parte de su madre.

A través de una historia en Instagram, la funcionaria detalló que el día de ayer 29 de agosto, se reunió con la víctima y se le esta acompañando para que encuentre justicia, sin dar más detalles del caso.

“Estamos en contacto, nos vimos ayer, estamos acompañando y daremos seguimiento a este caso como al de todas las mujeres que nos buscan, que nos piden apoyo y que solicitan alguna asesoría jurídica frente a cualquier violencia".

Lee también Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Giovanna Richer desde los 10 años y hasta los 18, fue víctima de trata por parte de su madre. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Estamos a la orden de todas las mujeres mexicanas”, expresó la titular de la Secretaría de las Mujeres.

¿Qué sabemos del caso de Giovanna?

Giovanna tenía 10 años de edad cuando su mamá la entregó junto con su pareja, a un hombre llamado José.

Cuando tenía 8 años sufrió abuso sexual sistemático a cambio de dinero. Además, de violencia física, psicológica, emocional y económica que padeció dentro de su propia casa, "8 años siendo víctima de trata", denuncian activistas en redes.

Lee también "¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

Giovanna escapó a sus 18 años y años después "el pasado la alcanzó", ya que afirma, su madre la buscó para extorsionarla y pedirle 50 mil pesos a cambio de no contarle al esposo de Giovanna que "se prostituía".

Condenan posible liberación de la madre

Activistas han acompañado a la joven, quien decidió denunciar pero "ya sabemos cómo es el sistema".

La madre, sin que hasta ahora se haya revelado el nombre, fue detenida y desde hace dos años enfrenta un proceso penal en prisión preventiva en la CDMX, sin embargo, la amiga de la víctima acusó que "de un momento a otro el rumbo del caso cambio" ya que el juez, a quien identifican como Eduardo Esquivel Jasso, comenzó a mostrar una parcialidad hacia la tratante y no en benefició de la víctima.

Lee también Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida

Acusan que el juez ha mostrado una parcialidad hacia la tratante y no en benefició de la víctima. Foto: iStock

"El juez está revictimizando una y otra vez a Giovanna", condenan activistas.

El juez insinuó que en la próxima sesión del caso el próximo 1 de septiembre en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, se le podrían ofrecer distintas medidas cautelares a la madre, es decir, que podría "pasar su proceso en libertad".

Activistas hacen un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la titular de la Secretaría de las Mujeres Citlalli Hernández, así como a la jefa de gobierno Clara Brugada, a que pongan atención en el caso y no liberen a su "tratante".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc