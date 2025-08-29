A 70 días de la desaparición de la joven Andrea Maylin Chino, autoridades confirmaron que su cuerpo fue encontrado en un predio particular del municipio de Tlayacapan, Morelos, el pasado 30 de julio, enterrado clandestinamente en bolsas de plástico negras.

La mujer había sido reportada como desaparecida el 20 de junio pasado en el municipio de Yautepec, una de las demarcaciones con altos índices de inseguridad en Morelos, y desde los primeros días sus familiares sospecharon de su pareja sentimental.

El martes pasado, el fiscal general Edgar Maldonado informó sobre el hallazgo de cuerpo en avanzado estado de descomposición y eso dificultaba la verificación del perfil genético.

Los restos humanos encontrados en una casa de la colonia Las Vivianas, situada en los límites de los municipios de Yautepec y Tlayacapan, oriente del estado, corresponden al de la joven.

Su localización ocurrió tras un segundo cateo realizado en esa casa de la pareja sentimental de Maylin.

Conforme a datos preliminares, luego del crimen, el novio y su padre presuntamente huyeron, pero antes comentaron a la familia de Maylin que en esa casa habían enterrado un caballo que murió justo el fin de semana que ella desapareció.

Ese dato provocó alarma en la familia de la víctima y así lo hicieron saber a la fiscalía por lo que la autoridad obtuvo una orden de cateo para revisar la propiedad.

El cuerpo, tal como lo adelantó el fiscal, presentaba un avanzado estado de descomposición, sin embargo, presuntamente contenía las pertenencias de Andrea Maylin, por lo que la familia fue notificada y se realizó un estudio de ADN para confirmar que el cuerpo corresponde a la joven.

La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo una orden de aprehensión en contra de la pareja sentimental de Andrea Maylin.

