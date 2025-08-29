El 30 y 31 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se presenta la obra “Después de las ausencias”, de Julieta Casavantes, que retoma la desaparición de Antonio Reynoso, durante un operativo policíaco en Tlaquepaque, Jalisco en 2013.

En la obra se suman los testimonios de Mayra Hernández, quien es madre de Reynoso, así como las voces de líderes de colectivos y especialistas que profundizan en lo que representan las desapariciones en el escenario nacional.

En el boletín de prensa oficial de la obra se abunda en que Jalisco ha ocupado los primeros lugares en desapariciones en México y el primero, a nivel nacional, en la desaparición de personas de entre 16 y 25 años.

Foto: Leo Cortés.

“Después de las ausencias” se estrenó el 30 de agosto de 2021 y se ha presentado, desde entonces, en distintas partes del país.

El elenco está conformado por Adriana Palafox y Alex Morán.

La obra puede verse a las 18:00 horas, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn).

