La presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta De Coordinación Política, en la Cámara baja, Ricardo Monreal Ávila, reprobaron el pleito que protagonizaron diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, durante la discusión de la reforma para extinguir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital del país.

López Rabadán dijo que la confrontación es producto de la polarización que existe en el país.

“Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, estamos en un país con una alta polarización y esa polarización no está construyendo mejores cosas para la ciudadanía, esa polarización no nos está dando más seguridad, esa polarización no nos está dando más medicinas en los hospitales, no nos está dando mejores carreteras. Lo que nos está dando es esa violencia ejercida y se debe detener, empezando por los propios servidores públicos”, declaró.

Pelea de diputadas en el Congreso de la Ciudad de México en la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2025 durante el debate para desaparecer Info-CDMX.

Por su parte, Monreal Ávila recordó que las y los diputados federales o locales, no pueden ser reconvenidos, por lo que no llamará a la tolerancia, sin embargo, aclaró que no coincide con la existencia de episodios como ese.

“Bueno, yo entiendo que así son los congresos, por momentos la pasión se desborda. No es lo correcto, no es tampoco usual eso. No lo había visto en los últimos tiempos, pero a veces estas pasiones desbordadas generan estos resultados y estas tensiones... …yo no haría ningún llamado, sino simplemente asumir nuestra responsabilidad con mucha prudencia y mucha tolerancia. México lo necesita, México lo quiere, México lo exige. No, no estoy de acuerdo con ese tipo de episodios”.

La Presidenta de la Mesa Directiva, dijo que en la Cámara baja, no permitirá que ocurra algo como lo que pasó en el Congreso Capitalino, y sostuvo que lo anterior lo logrará a través de la tolerancia y el respeto.

“Pues digamos estas imágenes del Congreso de la Ciudad de México lamentablemente nos refrenda que cuando la tolerancia termina, la violencia emerge. Y yo desde aquí, desde la Cámara de Diputados, garantizo en esta Cámara de Diputados que todos los legisladores serán respetados...yo no tengo miedo a que me tomen una tribuna, yo no tengo ningún inconveniente en que las y los compañeros digan y fijen sus posiciones. Para eso es el Parlamento, para hablar, para debatir y para en lo posible construir a favor de México”, concluyó.

