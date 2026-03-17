Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, informó que las Rutas de la Salud entregaron en los últimos cinco meses del 2025 115 millones de piezas de medicamentos, mientras que en lo que va del 2026, han entregado 45 millones de piezas.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, el funcionario mencionó que el catálogo de 147 medicamentos de primer nivel de atención se construyó en colaboración con la Secretaría de Salud y el doctor David Kershenobich Stalnikowitz.

“Están presentes todos los grupos terapéuticos, incluyendo medicamentos que se utilizan en la salud reproductiva y en la anticoncepción. Adicionalmente, las Rutas de la Salud también entregan kits de medicamentos altamente especializados, hablamos de medicamentos oncológicos y a la par del proceso de digitalización del IMSS Bienestar”, explicó.

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Detalló que en 56 unidades oncológicas de la institución existe un sistema informático que permite monitorear en tiempo real la llegada de medicinas oncológicas, donde se registra entre 91 y 97% de abastecimiento, lo que describió como una cifra histórica.

“Adicionalmente hemos puesto un instrumento afuera de las farmacias. La idea es que todo el mundo pueda tener la garantía de que los medicamentos se cuentan y que no haga fila (...) empezando por la 56 de atención oncológica, ya está colocado este teléfono que se comunica centralmente con la Ciudad de México, con la oficina de la Dirección General”, dijo.

Por último, recordó que la institución participa en el Kraft 2026, que tiene el objetivo de contratar a médicos especialistas. Expresó que desde ayer 16 de marzo, han ingresado mil 956 médicas y médicos al IMSS Bienestar.

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jc