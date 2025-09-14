El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, denunció que el Paquete Económico para 2026, presentado por el Gobierno federal, "es un duro golpe que traerá más deuda e impuestos para las familias mexicanas, y menos recursos en rubros importantes como cultura, educación, salud, campo y seguridad".

Por lo anterior, adelantó que el PRI "jamás acompañará un paquete en esos términos, que vende a la Patria con tanto endeudamiento".

"Morena miente, simula y engaña. Nos quieren hacer creer que invierten en la gente, pero le quitan recursos a las carreteras, los espacios culturales, a las universidades y a dependencias importantes", recriminó el legislador, durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”.

Por ello, adelantó, la bancada priista ya está preparando "cientos de reservas" que serán presentadas durante el trámite legislativo, además de que buscarán que la mayoría, hasta ahora insensible, cambie su forma de pensar. Manifestó preocupación porque muchos de los aranceles aplicados a naciones extranjeras, de manera irracional, contribuirán a aumentar la inflación.

En la mesa de análisis que comparte con el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub explicaron que el gobierno plantea endeudarse con 1.8 billones de pesos y, al mismo tiempo, incrementar la carga tributaria: subir impuestos a refrescos, tabaco, videojuegos, casinos y, de manera alarmante, al ahorro de los trabajadores, que pasará de una tasa de 0.50 a 0.90%.

Puntualizaron que los grandes perdedores son el INAH, el INBA, el CONAFE, universidades como la UNAM y la Narro, además de organismos de salud, educación y campo. Tan solo al INAH, detallaron, se le recortará 25.4% de su presupuesto, más de mil 200 millones de pesos, lo que pone en riesgo la preservación del patrimonio cultural y arqueológico de México.

Rubén Moreira destacó el caso de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), solo recibirá 57 millones de pesos, cuando con Peña Nieto tenía más de mil millones, recursos con los que se apoyaba a las comunidades rurales más pobres, las que están en el desierto.

Mientras, criticó, al Tren Maya, que tiene fallas y sigue sin pasajeros, se le destinarán 30 mil millones de pesos.

El legislador y los especialistas indicaron que el proyecto fiscal contempla un endeudamiento interno neto de 1.8 billones de pesos. Precisaron que solo el pago de intereses de la deuda pública representará 1.5 billones de pesos, es decir, casi 4 mil millones de pesos diarios que no se destinan a inversión ni programas sociales, sino únicamente a cubrir intereses.

Sobre Pemex, advirtieron que se le quieren destinar 800 mil millones de pesos de presupuesto, pero este no contempla el pago a sus proveedores, que están quebrando ante el incumplimiento de la empresa pública del Estado.

Por su parte, Mario Di Constanzo sostuvo que el paquete económico está “lleno de mentiras”, ya que presume incrementos nominales en sectores como salud y carreteras, pero en términos reales, considerando la inflación, todas las dependencias pierden presupuesto. “Incluso el sector salud recibirá 4.4% menos; lo que significa menos medicinas, menos camas y menos atención”, señaló.

“Morena engaña al pueblo: dice que sube impuestos por salud, pero luego desvía ese dinero a sus caprichos. No les interesa la cultura, la educación ni la democracia, porque también golpean al INE”, subrayó Miguel Ángel Sulub.

“El pueblo debe saberlo: este paquete económico significa más impuestos, más deuda y menos futuro para México. Vamos a defender a las familias mexicanas, a la cultura, a la educación y a la salud, porque Morena quiere destruirlas”, concluyó. Rubén Moreira.

