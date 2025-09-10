Más Información

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala

Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Los 18 consejeros honorarios del , que fueron aprobados la víspera, rindieron este miércoles protesta ante el pleno del Senado.

Durante la sesión ordinaria del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, , tomó la protesta de ley a los consejeros cuya duración en el cargo será por tres años, sin posibilidad de reelección y que no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

Rindieron protesta los consejeros ciudadanos en el ámbito de familiares de personas desaparecidas, Adela Alvarado Valdés; Araceli Magdalena Rodríguez Nava; Francisco Javier Espinosa Granados; Diana Gutiérrez Cerqueda; y José Andrés Méndez Ñeco.

Lee también

Asimismo, los cuatro especialistas en la protección y defensa de los , la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley, así como en materia forense.

Alejandra Maritza Cartagena López; Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez; Pedro Miguel Ángel Garita Arce; y Ricardo Nava Rueda.

Cuatro representantes de de derechos humanos que son Emmanuel Adrián Jiménez García; Alejandro Darío Tamez Murguía; Francisco Lugo Silva; y Gerardo Jessel Islas Villagómez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses