Los 18 consejeros honorarios del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron aprobados la víspera, rindieron este miércoles protesta ante el pleno del Senado.

Durante la sesión ordinaria del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta de ley a los consejeros cuya duración en el cargo será por tres años, sin posibilidad de reelección y que no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

Rindieron protesta los consejeros ciudadanos en el ámbito de familiares de personas desaparecidas, Adela Alvarado Valdés; Araceli Magdalena Rodríguez Nava; Francisco Javier Espinosa Granados; Diana Gutiérrez Cerqueda; y José Andrés Méndez Ñeco.

Asimismo, los cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley, así como en materia forense.

Alejandra Maritza Cartagena López; Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez; Pedro Miguel Ángel Garita Arce; y Ricardo Nava Rueda.

Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que son Emmanuel Adrián Jiménez García; Alejandro Darío Tamez Murguía; Francisco Lugo Silva; y Gerardo Jessel Islas Villagómez.

