La Junta de Coordinación Política () aprobó la propuesta de Morena de llevar a cabo este miércoles doble sesión del Pleno, a fin de discutir y votar el dictamen de ratificación de cargos y lenguaje de género en la .

La primera sesión será para tomar protesta a dos personas juzgadoras que no asistieron a la sesión solemne del 1 de septiembre y a las y los integrantes del .

Además, habrá cuatro rondas de iniciativas.

La sesión vespertina estará dedicada a discutir y votar el dictamen, la ratificación de grados de la Guardia Nacional.

Se trata de una reforma a los artículos 76 y 78 de la .

mahc / apr

