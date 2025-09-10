Más Información
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la propuesta de Morena de llevar a cabo este miércoles doble sesión del Pleno, a fin de discutir y votar el dictamen de ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional.
La primera sesión será para tomar protesta a dos personas juzgadoras que no asistieron a la sesión solemne del 1 de septiembre y a las y los integrantes del Consejo Ciudadano de Sistema Nacional de Búsqueda Personas.
Además, habrá cuatro rondas de iniciativas.
La sesión vespertina estará dedicada a discutir y votar el dictamen, la ratificación de grados de la Guardia Nacional.
Se trata de una reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución.
